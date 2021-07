» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Voley:

Ciudad de Campana tiene plantilla confirmada para la División de Honor







Debutará el sábado frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, como visitante. Después del histórico ascenso logrado en 2014, el Club Ciudad de Campana viene participando ininterrumpidamente del campeonato masculino la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) desde 2015. Y este 2021, a pesar de las complicaciones que ha generado la pandemia (que obligó a la suspensión de la temporada 2020), no será la excepción. Será un certamen particular, dado que inicialmente estaba pautado para comenzar a fines de marzo y, por las restricciones sanitarias, recién estará arrancando este sábado 3 de julio. Así, los once equipos que confirmaron su participación se dividirán en dos zonas y, luego de cinco fechas, se definirán los cruces de playoffs y el camino al título. La competencia no tendrá descensos en esta oportunidad y culminará el 28 de agosto. En este contexto, el CCC debutará este sábado frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, como visitante, por la primera fecha de la Zona B que también integran Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Náutico Hacoaj y Defensores de Banfield. En tanto, en la Zona A quedaron River Plate, Ciudad de Buenos Aires, Vélez Sarsfield, San Lorenzo de Almagro y Universidad de Buenos Aires (Universidad Nacional de La Matanza se bajó de esta edición). El plantel de Ciudad de Campana tendrá nuevamente a Hernán Carneri como Director Técnico y estará compuesto, principalmente, por jugadores que regresan al club para este certamen y valores de sus divisiones formativas. Por ello, apenas hay tres nombres "nuevos" que vestirán por primera vez la camiseta Tricolor: los hermanos Santiago y Gonzalo Aulisi (provenientes de Banco Provincia de Mar del Plata) y Moisés Alicastro (punta), quien llega desde Venezuela y espera la habilitación de la FMV. Otro de los "nuevos" sería el armador Eduardo Molina, aunque ya pudo debutar en el CCC en marzo pasado, justamente frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, pero por la Copa Chulo Olmo que finalmente fue cancelada por las restricciones sanitarias. La lista de buena fe también muestra al histórico Mauricio Viller, quien ha estado presente en todos los campeonatos de la División de Honor que ha jugado el conjunto campanense. Además, cuenta con un grupo de jugadores que fue clave para que Ciudad llegue a la máxima categoría de la FMV y que ya tienen experiencia en la División de Honor con el CCC: el armador Juan Pablo Romero, el opuesto Nicolás Gómez, el punta Sebastián Aguirregomezcorta y el central Fabián Flores. La nómina se completa con once Sub 23 de la cantera del club: Rodrigo Michelón (22 años), Gonzalo Michelón (21), Juan Corsaro (20), Juan Gotta (19) Ignacio Allegri (18), Emilio Mitchell (17), Luca Damiano (17), Santiago Sánchez (17), Elías Schelover (17), Valentín Peralta (16) y Julián Gotta (14).



