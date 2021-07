» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Remo:

El remero del Campana Boat Club está entrenando los fines de semana en Tigre bajo la mirada del cuerpo técnico de la AARA. Mientras tanto, no hay novedades respecto al regreso de las regatas. El campanense Tobías Viera Veneziani (17 años) continúa participando de los entrenamientos de la Selección Nacional Junior de la de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). Los últimos fines de semana de junio y este primero de julio también, el joven representante del Campana Boat Club entrena en la Pista Nacional de Tigre bajo la mirada del Cuerpo Técnico de la AARA, cuyo objetivo en este proceso es "individualizar" las características de cada uno de los remeros juniors convocados (fueron citados 10 varones y 7 mujeres). A su vez, la AARA ya definió los tres botes que presentará en el Mundial de Remo Sub 23 que se desarrollará en Racice, República Checa, del 7 al 11 de julio próximo. Serán los siguientes: -Single Peso Ligero Masculino (BLM1x): Pedro Dickson (Buenos Aires Rowing Club). -Doble Par Femenino (BW2x): María Sol Ordas (Regatas San Nicolás) y Olivia Peralta Martínez (Buenos Aires Rowing Club). -Cuádruple Par Masculino (BM4x): Lautaro Barrios (Náutico Zárate), Franco Calvo (Náutico Zárate), Ignacio Pacheco (Regatas Rosario) y Agustín Scenna (Atlantis). Mientras tanto, el calendario de regatas de la AARA sigue suspendido desde abril, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. Incluso, el evento pautado para el 10 y 11 de julio en Villa Constitución no se realizaría tampoco.



TOBÍAS, DE 17 AÑOS, INTEGRA EL EQUIPO OFICIAL DEL CAMPANA BOAT CLUB.



