Hoy comienza la vacunación en los barrios contra el Covid-19

Se ponen en marcha operativos especiales para aplicar primeras dosis sin turnos previos, "a personas que conforman los grupos priorizados y aún no han sido vacunados" señaló el referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano. Este sábado, las vacunas llegan a Villanueva, y mañana domingo, en simultáneo a Las Campanas y Lubo. Tal como se informara días atrás, este fin de semana se ponen en marcha operativos especiales para aplicar la vacuna contra el Covid-19 en las plazas barriales. Este sábado 3 de julio, estarán en Villanueva (en la plaza de Castilla y Granaderos); mientras que, el domingo 4, simultáneamente llegará al barrio Lubo (Córdoba y Namuncurá) y Las Campanas (Demarco y Coltelli). Entre las 10 y 13 horas, en estos lugares, quienes pertenezcan a los grupos priorizados podrán recibir la primera dosis de la vacuna. Esto incluye a mayores de 50, trabajadores de la salud, la educación y de las fuerzas de seguridad, además de los mayores de 18 años con enfermedades preexistentes y embarazadas. En cualquiera de estos casos, no es necesario tener turno para acceder a la dosis. Solo deberán acercarse a cualquiera de las postas de vacunación con su DNI, y acreditando su situación ya sea con recibo de sueldo, certificado laboral o médico, al igual que aquellas embarazadas recientes que aún no evidencien su estado. "Con esta iniciativa, salimos a buscar a quienes no se vacunaron luego de haberse otorgado los turnos correspondientes a dicho segmento poblacional. Es decir, aquellas personas que integran estos grupos no van a ser registradas en el programa. Directamente, y si así es su deseo, van a recibir la vacuna y de esa manera contarán con la protección inicial de la dosis, y luego completarán el esquema llegado el momento", había comentado el médico y máximo referente del PJ-Frente de Todos, el Dr. Rubén Romano, tras este importante anuncio. Finalmente, Romano aseguró que se encuentran a mitad de camino del objetivo final, que es la aplicación de dos dosis a los casi 60.000 campanenses que expresaron su voluntad de vacunarse. "Lo vamos a lograr trabajando muy fuerte, y con el apoyo de nuestros vecinos y vecinas. Nos enorgullece ser parte de esta campaña histórica, porque sentimos que la pandemia tiene sus días contados. Debemos seguir cuidándonos y adherir a este plan de vacunación que manifiesta el compromiso y responsabilidad de un Estado presente, que cuida y protege a cada argentino y argentina", concluyó.

Este fin de semana, los operativos llegarán a Villanueva, Lubo y Las Campanas.



Hoy comienza la vacunación en los barrios contra el Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar