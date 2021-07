"Es necesaria la construcción de una planta de tratamiento cloacal porque la que está solo puede dar servicio a poco más de 30 familias", explicaron desde la Dirección de Hábitat del Municipios sobre los lotes con servicios en Los Pioneros. La directora de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social, Luciana Puglisi salió al cruce de los anuncios que realizó en las últimas horas el diputado Ortega, que se suman a lo que ya habían salido a decir otros concejales de ese espacio. "Los 150 Lotes con servicio ubicados entre las calles Viola y Astelarra del Barrio Los Pioneros, tienen un tema clave que aún no se resolvió y que es que la planta de tratamiento cloacal que construyeron en su momento, no alcanza para darle servicio a esas familias. Es una planta para 33 familias", explicó Puglisi. "Juegan con la ilusión de las familias que están contando los días para tratar de acceder a un lote. Nosotros estamos a favor de todos los desarrollos que brinden posibilidades de acceso a la vivienda a los campanenses, pero sin la infraestructura necesaria no", resaltó Puglisi. "La obra Procrear se convenió el día 10 julio del año 2014, durante la gestión de Giroldi, sin embargo, la obra nunca comenzó a ejecutarse. Cuando se quiere ejecutar la misma al inicio de la gestión del intendente Abella se observa que los montos adjudicados para la totalidad de la obra no llegaban a cubrirla, por lo que el Intendente gestionó ante nación mayores montos a los fines de poder lograr el comienzo. A comienzos de 2020 solo restaba la parte eléctrica, que debido a la pandemia debió retrasarse, pero en noviembre de 2020 logramos retomar los trabajos, que están finalizados, en la actualidad, restando únicamente resolver el tema de la planta de tratamiento de residuos cloacales", explicó la funcionaria sobre el avance de la obra. "Desde sus inicios existieron diferentes problemas que han sido resueltos favorablemente gracias a la gestión del gobierno municipal", destacó.

Luciana Puglisi:

"Desde el kirchnerismo le crean falsas expectativas a los vecinos que sueñan con tener su lote por Procrear"

