P U B L I C









Dra. Cecilia López





Lic. Irina Reboni

Entender qué significa ser diagnosticado con Obesidad es el primer paso en el camino del tratamiento de esta enfermedad. Cuando un paciente llega a nuestro consultorio de Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad (T.I.S.O) realizamos una evaluación clínica, cardiológica y nutricional. No es simplemente indicar un plan alimentario o una dieta de moda, ayuno intermitente, keto, etc. Definir Obesidad según la OMS es una enfermedad con acumulo anormal o excesivo de grasa perjudicial para la salud, lo cual se valora mediante el IMC índice de masa corporal PESO/talla2 valor normal hasta 24.9 kg/mt2 , ENTRE 25 Y 30 SOBREPESO Y MAYOR A 30 OBESIDAD., pero estos son solo números .Hablar de obesidad es hablar de Enfermedad con consecuencias en todo nuestro organismo y con controles de por vida. Las comparaciones entre enfermedades no estan bien pero a modo de explicar con claridad por ejemplo cuando a una persona le dicen que es hipertenso sabe precisamente que debe controlarse con el cardiologo y que debe realizar controles por el resto de su vida. Con la obesidad "debería" suceder lo mismo, ya que es una enfermedad crónica. Siempre se habla de Obesidad como en forma estereotipada, física , el impacto emocional que implica pero no desde el punto de vista de la salud integral y sus consecuencias. Por ello hoy les queremos contar sobre cómo nosotras tratamos esta pandemia silenciosa. El consultorio T.I.S.O implica tratar a partir del peso, la talla, los valores de laboratorio y los estudios cardiológicos complementarios, uno puede valorar el grado de sobrepeso del paciente y las comorbilidades, es decir las enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, insulinorresis-tencia, entre otras, y así definir en conjunto con el paciente el abanico de posibilidades a la hora del tratamiento. En la actualidad los pilares del tratamiento siempre incluyen el cambio del estilo de vida, es decir organización en la alimentación y ejercicio físico. No hablamos de dieta puntualmente ya que sabemos que el paciente con sobrepeso u obesidad llegó a este diagnóstico dado su entorno, la mala planificación a la hora de pensar en las comidas diarias, la falta de horarios para las mismas y el sedentarismo, por lo tanto lo primero que hay que hacer es lograr ir modificando de a poco ese estilo de vida que lo llevo al diagnóstico. Una vez que logramos encaminarnos por estos cimientos podemos evaluar, de ser necesario, el uso de medicación, muy variada por cierto gracias a que la ciencia fue avanzando para tratar esta pandemia silenciosa que es la obesidad. Cada medicación es seleccionada para cada paciente en particular, no todos lograran los objetivos con la misma medicación "del vecino" o "de la amiga". Las dosis y combinaciones siempre las decide el medico tratante, evaluando al paciente como un TODO, teniendo en cuenta las enfermedades asociadas que mencionábamos al principio del articulo, los horarios de trabajo, las condiciones económicas ya que son medicaciones que habitualmente no cubren todas las obras sociales. Es decir el esfuerzo es tal para que el paciente y el grupo de profesionales logren el objetivo final en conjunto. Los planes de alimentación deben estar basados en los gustos, horarios y posibilidades económicas del paciente. Otras opciones a la hora del tratamiento son los balones gástricos, de diversas indoles, están los que se colocan en el consultorio, que ya están aprobados en EEUU y en Chile pero aun no en Argentina. Están los balones Spatz u Orbera, los mismos requieren sedación y colocación mediante via endoscópica. O bien finalmente cirugía bariátrica, donde las más frecuentes son la manga gástrica y el by pass gástrico. En todos los casos se deben realizar evaluaciones clínico-nutricionales, y de ninguna manera indicar medicación o procedimiento quirúrgico sin haber logrado cumplir un plan alimentario + actividad física. Tanto en el caso de las medicaciones inyectables o en comprimidos como en las cirugías la magia no existe, deberán cambiar la forma de pensar y actuar y mantener un estilo de vida saludable para que el esfuerzo tanto físico como económico sea valedero al final del camino. Para ello apoyarse en un equipo de trabajo transdisciplinario como el que desarrollamos en CMR es fundamental a la hora de lograr los objetivos. ¡Los esperamos! Dra. Cecilia López, Especialista en medicina interna y diabetologia (MP: 54620 / MN: 92687) / Lic. Irina Reboni, Nutricionista (MN: 4186 / MP: 1469) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Método TISO:

Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad; Nuevos horizontes a la hora del tratamiento

Por Dra. Cecilia López y Lic. Irina Reboni

