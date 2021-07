José Abel Perdomo

Todo indica que estas elecciones de medio término estarán extremadamente polarizadas entre dos alianzas, la gobernante Frente de Todos y la opositora Juntos por el Cambio y en este sentido se parece mucho a un balotaje. Es notable cómo una elección donde se renueva la mitad de los cuerpos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal se está transformando en una gran encuesta con sólo dos opciones sobre la actuación del poder ejecutivo nacional en la cual la población diga si está a favor o en contra. Como era previsible los medios de comunicación hegemónicos han unificado su prédica a favor de la alianza opositora utilizando a la pandemia como excusa para atacar al gobierno. Muchas veces sus relatos son tan burdos que los hechos los destruyen casi inmediatamente. Uno de los principales caballitos de batalla de la oposición es la meritocracia llegando incluso a insinuar que los pobres en realidad son quienes no han hecho los méritos suficientes para merecer mejor suerte lo que es sin duda una verdadera perversión. Si bien nunca debemos olvidar que todo ciudadano tiene el derecho a ser candidato, muchas veces cuesta entender cuáles son los méritos que Juntos por el Cambio ven en los recién venidos a la política para tratar de incorporarlos a sus listas, más allá de que sean conocidos por el público. Lo que no se puede negar es la capacidad imaginativa de algunos legisladores tendientes a inocular miedos en los ciudadanos. Waldo Wolff diputado nacional por PRO sostiene que estamos a 7 diputados para ser Venezuela. Es realmente disparatado pensar que desde la Cámara de Diputados se pueda cambiar el evidente rumbo del gobierno logrando tamaña transformación de nuestro país que en nada se parece a esa República Bolivariana. Lo que en verdad pretenden es poder seguir impidiendo las posibles medidas que este gobierno se anime a tomar para ponerle un freno a la voracidad de los grandes grupos económicos que son sus verdaderos mandantes. El también diputado por la UCR Álvaro de Lamadrid descubrió que la reducción de los vuelos desde el exterior tiene el real objetivo inconfeso de evitar que esas personas puedan votar dado que ciertamente todos ellos lo harán por los candidatos opositores. Seguramente debe haber elecciones en todo el mundo porque están tomando la misma medida de restringir los vuelos y nos hacen creer que es por la cepa Delta. Sin embargo debemos coincidir que el primer premio se lo lleva la idea del neogolpismo que a diferencia de los golpes militares es una maniobra de los populistas para empobrecer a la clase media y hacerlos junto a los que ya eran pobres rehenes de los planes sociales y así conseguir el triunfo electoral. Más allá de estos disparates es absolutamente intolerable que se intente comparar los muertos por esta pandemia que afecta a todo el mundo con los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Quienes hacen esta comparación deberían tener un poco más de respeto hacia nuestro pueblo que sabe distinguir perfectamente la diferencia entre una muerte causada por una enfermedad y un asesinato. Llama la atención que la UCR integrante de Juntos por el Cambio no repudie estos dichos cuando fueron ellos quienes enjuiciaron y lograron condenar a las juntas militares por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la etapa más tenebrosa de nuestra historia. ¿Tanto han cambiado? Como dijo el escritor canadiense Leonard Cohen: "A veces uno elige de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado". Es por eso que no se alcanza a entender si pretenden con lo que hacen conseguir más votos o por el contrario están evitando que eso ocurra. No nos olvidemos que la pandemia continúa y parece que seguirá pese a los esfuerzos que se hagan. Lo cierto es que debemos cuidarnos del virus y de lo que dicen los medios.

