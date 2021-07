IOMA implementa un nuevo sistema digital para el inicio de trámites

P U B L I C



Para autorización de medicamentos y prácticas médicas las personas afiliadas ya no tendrán que ir a las Delegaciones. Ante un auditorio de más de 400 personas, vía plataforma cisco webex meetings, el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, su viceministro, Nicolás Kreplak, y el presidente IOMA, Homero Giles, presentaron un innovador sistema para el inicio de trámites: una herramienta digital que simplifica el proceso de autorización de prácticas y medicamentos, y representa un hito en el proceso de modernización e informatiza-ción que viene llevando adelante la obra social. Las afiliadas y afiliados ya no tendrán que ir a las Delegaciones, algo tan imperioso en este contexto de pandemia. A partir de hoy pueden realizar los trámites de autorizaciones para medicamentos y prácticas médicas de manera digital, mediante la página oficial www.ioma.gba.gob.ar, o por la APP IOMA Digital. La descarga de esta aplicación es gratuita desde Play Store o App Store. La mesa expositora estuvo conformada -en el auditorio de la sede central de IOMA-, además por la vocal del directorio de IOMA, Paula Espiño y la directora general de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes, ALAPA, Florencia Braga Menéndez. "Esto va a cambiar la vida de muchas personas" El ministro Daniel Gollan habló desde su domicilio, de manera virtual, ya que se encuentra aislado por contacto estrecho de Covid-19. "Esta herramienta es una más de todo lo que hay que hacer, vamos a demorar mucho tiempo en reconstruir la confianza de los afiliados en su obra social, pero lo estamos logrando", aseveró. Y anticipó: "Lo que no vamos a hacer es quedarnos con aquello de "que no se puede hacer porque hay intereses, porque te van a operar", por eso los funcionarios que no se atrevan a eso, hay ofertas laborales en muchos lados. Necesitamos funcionarios que funcionen". Con respecto a la nueva herramienta de IOMA, el ministro indicó que "para los que no nos gusta hacer cola, es maravilloso hacer los tramites desde la computadora. Lograr esto va a cambiar la vida de muchas personas, es un hito". "Vamos a transformar la obra social, no estamos acá para otra cosa, vamos a contruir un sistema de salud junto con el ministerio para todos y todas", propició Gollan. "Un hito para construir la soberanía de IOMA" A su tiempo, Nicolás Kreplak, consideró que la implementación de las nuevas herramientas no implica sólo la digitalización sino que es un gran avance para reducir la violencia institucional vinculada a la burocracia. "No es solo una digitalización, sino que esconde un transformación de todo", lanzó el viceministro. "Una consecuencia del uso de estas herramientas es la transparencia, la posibilidad de poder planificar, brindar seguridad, saber en qué se gasta, cuales son las necesidades de las personas", agregó. Por ese motivo, Kreplak aseguró que "la modernización de la obra social es un hito para construir la soberanía de IOMA, para brindar respuestas al pueblo y para organizar un sistema de salud integrado, que vela solamente por los intereses del pueblo". "Hoy, en un escenario de pandemia podemos ver claramente que un sistema integrado y equitativo es un ejemplo de como un estado presente puede lograr cosas", dijo el funcionario. "Una herramienta propia y sencilla" El titular de la obra social, Homero Giles, explicó que "se trata de un desarrollo de IOMA, con equipos fortalecidos que hacen que desde aquí podamos construir una herramienta propia, sencilla, sin tener que contratar sistemas carísimos". Giles anticipó que también los gremios van a colaborar con las afiliadas y los afiliados de IOMA, ya que van a aportar puntos de contacto para ayudar a las personas que no puedan por sus medios realizar estas gestiones. Por su parte, Paula Espiño, celebró el desarrollo y la implementación de esta herramienta y expresó que "desde hace muchísimo tiempo los representantes de los trabajadores desde la Vocalía Docente y desde el Consejo Consultivo Gremial planteamos una modernización y hoy sentimos que formamos parte de un proceso histórico". Asimismo consideró que "ahora tenemos la tarea importante de acompañar a las afiliadas y los afiliados para que se apropien de esta herramientas, que permite el seguimiento transparente de sus gestiones". En tanto, Florencia Braga Menéndez, valoró la iniciativa de IOMA porque considera que es una "muestra de empatía con los pacientes, la gestión escuchó y abrió la puerta". La representante de ALAPA criticó a quienes especulan con la salud y resaltó el papel de la obra social en esta lucha. "IOMA está reclamando a los gritos que se terminen esos cotos de caza vinculados la salud y vamos a estar acompañando estos cambios", aseguró. Braga Menéndez se manifestó conforme por el rol otorgado a los pacientes. "Me alegra que estemos invitados a la mesa, somos un brazo potente, no queremos ser rehenes del sistema de salud y vamos a ayudar en todo lo que se pueda modificarlo", enfatizó la representante de ALAPA. Cómo realizar un trámite on line de autorización de medicamentos y prácticas médicas El inicio del trámite es muy sencillo con la APP. Cada persona afiliada deberá seguir estos pasos: hacer clic en "Autogestión Afiliadas/os"; luego en "Mis trámites"; elegir Gestión de medicamentos o prácticas médicas"; seleccionar la persona para la cual se iniciará la gestión; y finalmente subir la Receta Médica, la Historia Clínica (con firma de la o el profesional) y los estudios que avalen el diagnóstico. Es importante saber y poder acompañar la documentación que se requiere. Por eso la podrás adjuntar en formatos JPG, PNG o PDF. Si es una foto debe ser legible. Una vez enviada la solicitud, el sistema notificará a la persona afiliada, la correcta carga de la gestión. Los avances del trámite, se notificarán mediante "Mis gestiones". Se pueden consultar en la página web o en la APP IOMA Digital. Cada afiliada o afiliado ingresará en Autogestión, tanto en la web o en la APP de IOMA, y podrá acceder con tan solo "un clic" a Autorizaciones, Credencial digital, Token, Turnos On Line, Receta Electrónica y Afiliaciones Web. Ya no será necesario imprimir la credencial. La persona afiliada podrá mostrarla desde su celular. La receta electrónica será gestionada por el profesional médico quien la enviará por Whatsapp o email. También se podrá descargar la receta digital en la web haciendo clic en "Autogestión afiliadas/os". Para ello, se deberá elegir "Receta Electrónica", seleccionar "Ver /Imprimir" y así se podrá enviar las recetas por email, guardarlas en el celular o tablet o copiar el código de la receta para informarlo en la farmacia. Luego, ya se podrá retirar los medicamentos en la farmacia. Con respecto a las afiliaciones, la personal afiliada puede realizar todos sus trámites vía correo electrónico de su Delegación. Para ello, tendrá que acceder a "Afiliaciones (Trámites Afiliatorios)". Allí podrá encontrar el email, requisitos y el paso a paso para realizar la gestión, debiendo optar por Afiliación obligatoria, Afiliación voluntaria, Afiliación voluntaria colectiva o Convenios con otras provincias. Otra de las herramientas digitales es el Token que sirve para validar las prestaciones. Cada afiliada o afiliado podrá obtenerlo a través de la web de IOMA haciendo clic en "Autogestión afiliadas/os". Allí deberá acceder a la Credencial Digital, Seleccionar opción Token dinámico e inmediatamente el sistema mostrará un código QR y un número. Ese será su Token. Luego se podrá enviarlo por email, llevarlo en el celular e imprimirlo. Finalmente, los Turnos On Line son clave para atención en delegaciones, el Hospital IOMA y testeos de Covid. Cada persona afiliada hará clic en "Autogestión Afiliadas/os", accederá a Turnos, y en la pantalla Próximos turnos, presionará el botón "+". Allí seleccionará de la lista desplegable el tipo de trámite, el lugar de atención, la fecha, el horario y el motivo. De esa manera podrá concurrir directamente en el horario de su turno.

El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, su viceministro, Nicolás Kreplak, y el presidente IOMA, Homero Giles, presentaron un innovador sistema.





Ya se pueden realizar los trámites de autorizaciones para medicamentos y prácticas médicas de manera digital



IOMA implementa un nuevo sistema digital para el inicio de trámites

