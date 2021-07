VARIANTE ENTRE NOSOTROS El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este viernes, a través del Instituto Anlis Malbrán, el diagnóstico de SARS- CoV- 2 de la variante Delta en dos viajeros, uno procedente de Estados Unidos y el otro de Venezuela. Se trata de dos personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio de siete días, informaron fuentes oficiales. Una de las personas regresó de los Estados Unidos, donde se aplicó la vacuna de Janssen, con resultado negativo al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero luego arrojando un positivo a los siete días de su llegada al país. El otro caso es de una persona que había estado dos meses en Venezuela y que al regresar también dio negativo, pero luego comenzó a tener síntomas y fue diagnosticada con la cepa Delta de coronavirus. Con la suma de estos dos casos, son cinco los viajeros provenientes del exterior en los que se detectó la variante originalmente identificada en India, aunque Argentina no registra circulación de esta cepa.



INMINENTE LANZAMIENTO El neurocientífico Facundo Manes lanzará su candidatura a diputado nacional por la UCR en las próximas horas y podría estar acompañado en la lista por la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que cada día está más cerca de Juntos por el Cambio. La nómina que encabezará Manes es para competir en una interna contra el PRO y el resto de los candidatos que se presenten por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. La confirmación pública de su postulación es inminente y se espera que sea en las próximas horas a través de las redes sociales, tras tomar la decisión de ser uno de los competidores en las elecciones de este año y dejar atrás los amagues de comicios pasados. CONCENTRA DEMANDAS Un banco se sumó y concentrará las demandas de todos los bonistas que tomaron deuda de la provincia de Buenos Aires, que supera los US$ 7.100 millones. En una audiencia realizada este viernes en Nueva York, se sumó el US Bank National Association, y anunció que litigará en representación de todos los acreedores del Estado provincial. Voceros del Ministerio de Economía provincial relativizaron la presentación, e insistieron en que se sigue trabajando para lograr la "sostenibilidad del eventual acuerdo y procurar un cierre definitivo de este problema heredado". La Coalición de Tenedores de Bonos Provinciales de Argentina informó que "más bonistas se sumaron a la demanda en tribunales de Nueva York".

3 de Julio de 2021

