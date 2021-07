Argentina podrá ahora recibir vacunas Pfizer, Moderna y Janssen

Fue luego de modificar la ley de vacunas. Así lo confirmaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En medio de presiones de la oposición y de madres de chicos con discapacidades que aún no fueron incluidos en el plan de vacunación por falta de inoculantes, el Gobierno nacional confirmó la modificación de la ley de vacunas para celebrar contratos con los laboratorios estadunidenses Pfizer, Moderna y Janssen. El anuncio estuvo a cargo de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dos de las funcionarias que estuvieron sentadas a la mesa de negociación con la gigante de los Estados Unidos para arribar a un acuerdo. Según informaron en conferencia de prensa, el DNU que saldrá este sábado, suprimirá el cuestionado supuesto de responsabilidad de "negligencia", pero en los contratos se definirá cómo el Estado firmará la conformidad de la recepción de los lotes de vacunas. "El decreto va a ser publicado en el boletín oficial del día de mañana. Establece algunas modificaciones a la ley que regula la adquisición de vacunas. Creamos un fondo de reparación de Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona sea dañada por la aplicación de la vacuna", dijo Ibarra. En este sentido, la secretaria explicó que se "suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación y suministro de vacunas contra el Covid-19, teniendo en cuenta que esto es un supuesto de responsabilidad". Dentro de las modificaciones a la ley de adquisición de vacunas, la funcionaria dijo que se reemplazó la referencia de la ley a conductas maliciosas por conductas dolosas "a las cuales sí responden los proveedores". También, en materia de inmunidad de los bienes del Estado, se eximen las regalías. La "actualización del marco legal", como lo presentó el Gobierno, permitiría no solo la compra de vacunas de Pfizer sino también la de Johnson & Johnson (Janssen) -el otro laboratorio norteamericano que también exhibió altas exigencias legales- y Moderna, un proveedor más pequeño. De esa forma, además de firmar un contrato de compra, la Argentina también podría recibir la donación de dosis que la administración del presidente norteamericano, Joseph Biden, le hará a América Latina. "Tenemos la obligación de traer la mayor cantidad de vacunas para proteger a nuestro niños, niñas y adolescente", apuntó Ibarra. El decreto también establecerá otras modificaciones a la Ley 27.573, como la creación un Fondo de Reparación Covid-19 -equivalente al 1,25 del valor free carrier de cada dosis- para "responder el pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona resulta dañada por la aplicación de la vacuna". La vacuna de Pfizer es una de las pocas que está aprobada para menores de 18 años, aunque la Sinopharm también se utiliza en chicos en otros países. La autorización de uso de las vacunas en el país en los distintos grupos etarios, de todas formas, debe ser aprobada por la Anmat. Por otro lado, Vizzotti agregó que la Argentina ya recibió casi 27 millones de vacunas, de las cuales aplicó más de 21 millones, y que casi un 40% de la población inició su esquema de vacunación. "Fue un esfuerzo enorme de todas las jurisdicciones. En el día de ayer fue el récord de dosis aplicadas, se aplicaron 402.300 dosis en un día en todo el país", celebró la ministra. "Las pandemias no tienen tiempos legislativos y las oportunidades tampoco. Estamos hablando de negociaciones muy complejas que llevan un tiempo largo y es importante no simplificar cada paso: la negociación, los contratos, la recepción de las vacunas, el desaduanaje, la distribución, la aplicación, los tiempos que tienen hasta llegar a las provincias hasta que se aplican", sostuvo Vizzotti.

Argentina podrá ahora recibir vacunas Pfizer, Moderna y Janssen

