Efemérides del día de la fecha, 3 de Julio

DÍA DEL LOCUTOR Instituido en el Congreso Nacional de Locutores en el año 1950, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y se homenajea a los locutores por acompañar, entretener e informar cotidianamente a los ciudadanos. Por iniciativa de Jorge Del Río, histórico locutor de Radio El Mundo, 21 locutores se reunieron en la redacción de la revista "Antena" y fundaron la SAL en el año 1943: "Del Río preguntó acerca de formar una entidad que agrupara a los locutores. La propuesta gustó y yo fui a pedirle un lugar para reunirnos a Julio Korn, que tenía su editorial en un viejo edificio de la calle Corrientes 830 donde publicaba la revista ´Antena´. Desde allí, llamamos a todas las emisoras, invitando a los locutores a reunirse" manifestó el locutor Roberto Galán. Ese día designaron una Junta Directiva Provisoria cuyo presidente provisional fue Pedro Olmo y secretario Galán. Luego se reunieron en el teatro Regina, donde eligieron a las autoridades definitivas; el Presidente fue Juan Carlos Thorry y el Secretario Galán.



EL DÍA QUE "GOYCO" SE CONVIRTIÓ EN HÉROE El arquero Sergio Goycochea empezó el Mundial Italia 1990 desde el banco de suplentes sin sospechar que al retornar al país sería una de las figuras de la "albiceleste". Reemplazante del campeón del mundo Nery Pumpido, "Goyco" ingresó al campo de juego cuando el guardameta sufrió una lesión en el partido contra la Unión Soviética: "Me quedó una sensación agridulce, porque cumplí mi sueño de jugar un Mundial pero fue por la lesión de un compañero. La condición de arquero suplente es así". A partir de ese momento defendió el arco argentino con pasión y tenacidad convirtiéndose en un jugador clave de la Selección. En Cuartos de final, la "albiceleste" empató ante Yugoslavia por lo que el semifinalistas se definió desde el punto de penal; en una definición para el infarto, en la que a Maradona le atajaron el penal y el remate de Troglio pegó en el palo, Goycochea detuvo los disparos de Brnov y Hadzibegic y aseguró el pase a la siguiente ronda. El siguiente partido se disputó frente a Italia, favorito para ganar el Mundial, en el Estadio San Paolo de Nápoles; Salvatore Schillaci puso en ventaja al local a los 17 minutos del primer tiempo pero, en el segundo tiempo, Caniggia empató el partido. Al igual que el partido anterior, se definió por penales; "Goyco" se convirtió en héroe al atajar el remate de Aldo Serena y hacer realidad el pase a la final: "El festejo tras atajar el penal de Serena contra Italia en la semifinal es mi mejor recuerdo del Mundial 90. Fue la representación más lúdica de lo que es este fútbol bendito: correr con un estadio enmudecido y escuchar sólo el grito de mis compañeros […]".



"DON´T YOU WANT ME" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "Don´t you want me" de "The Human League" destronaba a "Ebony and Ivory" de Paul McCartney y Stevie Wonder del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Dare" (1981) y compuesto por la banda británica, la canción es una de las más exitosas del grupo y más emblemáticas de la década del 80´: "Es la mejor canción que hemos escrito. Es el tipo de canción que escribirían ´Earth, Wind and Fire´ o ´ABBA´".



Efemérides del día de la fecha, 3 de Julio

