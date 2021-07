Uno de los hermanos del Gemma Rally Team repasa la historia familiar en la actividad y también el presente en el Rally Federal y la decisión de mudar toda la estructura a nuestra ciudad. "Fue un paso importante para nosotros poder tener todo el equipo en Campana", explica. Gustavo Emma se presta a la nota periodística en la casa de uno de sus hermanos, mientras en la parrilla el asado avanza lentamente. Con mucha tranquilidad, no duda ante la primera pregunta y su respuesta será disparador de una charla que, al tratarse de la familia Emma, tendrá al rally y a la pasión por esta disciplina como hilos conductores hacia un presente que tiene al Gemma Rally Team totalmente instalado en la ciudad, esperando que se reanude una temporada interrumpida por la situación sanitaria. "Soy un apasionado del rally", confiesa de entrada Gustavo, como si hiciera falta. "Es algo que viene de familia y que los Emma llevamos en los genes. Aquella época de Córdoba, cuando papá arrancaba con esta posibilidad, dura hasta este presente y lo sentimos de una manera que sigue convocando al resto de la familia. Fijate que nuestros hijos ya empezaron a subirse a los autos para correr también", agrega. -¿Y cómo es lo tuyo? Pregunto porque uno tiene la sensación que vos sos más reservado, que no sos de expresarlo como tus hermanos. No sos muy apegado a brindar notas. -No es tan así. Además, nunca te negué una nota y siempre te respondí, jajaja… Es probable que, por lógica, no todos seamos iguales y cada uno canaliza a su manera. Yo vivo con mucha intensidad cada competencia y desde el momento que llegamos a la carrera y salimos a recorrer la hoja de ruta, para mí ya es estar metido de lleno en la competencia para saber cómo después implementas los pasos a seguir. -¿Quién creés que es el mejor de cada uno de ustedes a la hora de evaluarse en la alta competencia? -Yo creo que cada uno tiene sus condiciones para estar acá y, a veces, un resultado no te puede condicionar en el sentido de que, si ganaste, sos mejor que el otro. El hecho de estar siempre peleando los campeonatos marca que tan mal no andamos jajaja… Pero te repito: cada uno hace lo suyo y básicamente la pasamos muy bien, que es nuestra idea final. -Decías que los chicos se van sumando y en tu caso, tu hija forma parte de la tripulación del auto que vos conducís. -Ella quería hacerlo y por lógica se subió. En principio tenía miedo de equivocarme con ella como navegante y que se asustara, pero el hecho ya sucedió y nos dimos algunos golpecitos y ella siguió como nada. O sea: prueba superada -¿Cómo se vive todo este tiempo sin poder correr? -Es un tema: este año hicimos una sola carrera y, desde entonces, estamos parados totalmente. Uno debe entender la situación: si los hospitales están desbordados y no tenés ambulancias, es un problema para la categoría como la nuestra, que debe contar básicamente con estos recursos para desarrollar su espectáculo. Ahora pareciera que hubo una apertura e iremos viendo hasta dónde se podrá avanzar. -Los autos están en el taller, ahora en Campana, ¿no? -Sí, sí. Fue un paso importante para nosotros poder tener todo el equipo en la ciudad de Campana, porque nos acorta mucho los tiempos en la semana y acá, donde estamos, es un lugar cómodo y tenemos los cinco autos ahí, lo que nos provoca estar con ellos. En este tiempo se trabajó en algunas cuestiones puntuales. -Incorporaron a Carlos Devesa a la estructura. -Creo que fue una decisión muy acertada, porque Carlitos es una gran profesional en lo suyo, cuenta con una gran experiencia y más en lo nuestro, que transitamos caminos que nos lleva a tener muy aceitado el tema de las suspensiones. En este momento está trabajando en los amortiguadores y la verdad ya estamos evaluando hacer una prueba para saber dónde estamos parados. -¿Había una idea de probar con los cinco autos en una ciudad de la Zona Oeste? -Sí, habíamos realizado las gestiones, pero lamentablemente no pudo ser. Ahora ya están hablando mis hermanos para llegar a otro lugar cerca de Campana, que creo será muy pronto. -¿Siguen en el Rally Federal? -Esa es la idea, por el momento no tenemos pensados cambiar y nos sentimos cómodos acá en la categoría. La venimos transitando hace varios años. -¿A quiénes se les agradece este momento y poder seguir en la alta competencia? -A toda la familia, en principio. Porque ellos soportan todo lo bueno y lo malo que nos sucede al volver a casa tras una competencia. Y como siempre, a todo nuestro equipo que trabaja muy bien y a los sponsors que nos siguen acompañando desde siempre. -Gustavo, gracias por la nota. -Viste que al final hablé toda la nota, ¿no? Jajaja… No te fallé y déjame agradecerte a vos por todo lo que haces para difundir lo nuestro. Y como decís vos, abrazo de podio.

GUSTAVO EMMA COMPARTE SU PASIÓN POR EL RALLY CON SU HIJA, QUIEN ES SU NAVEGANTE.



Automovilismo:

Gustavo Emma; "Soy un apasionado del rally"

