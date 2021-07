El atleta del CCC dio positivo de coronavirus y no será parte de la delegación argentina que hoy viajará a Perú. El Campeonato Sudamericano Sub 20 de Atletismo se realizará el 9 y 10 de julio en Lima, Perú. Y hacia ese destino viajará hoy la delegación argentina, que no contará finalmente con Aaron Retamar (18 años). El atleta del Club Ciudad de Campana había sido convocado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para este 43º Campeonato Sudamericano U20 y estaba inscripto para las pruebas de 200 y 400 metros llanos y las postas 4x100 y 4x400. Sin embargo, esta semana previa al viaje, el joven deportista Tricolor debió aislarse por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y posteriormente empezó también con síntomas y se confirmó su contagio. Por ello, Retamar no asistió ayer al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde los atletas convocados debían presentarse para realizarse los hisopados correspondientes previos al vuelo hacia Perú, que se adelantó para hoy (la partida estaba pautada originalmente para el martes 6). "Esperamos que se recupere pronto, porque nuevas oportunidades deportivas tendrá próximamente", señaló su entrenador Diego Marquine en diálogo con LAD.



AARON RETAMAR HABÍA SIDO CONVOCADO POR LA CADA PARA LA CITA SUDAMERICANA.



Atletismo:

Aaron Retamar no podrá participar del Sudamericano Sub 20

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar