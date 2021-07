El encuentro se disputará desde las 22.00 horas en el Estadio Olímpico de Goiania. Todavía se mantienen tres dudas en la formación de la Selección. Además, hoy también se enfrentan Uruguay y Colombia. Ayer pasaron Brasil y Perú. Después de una primera fase "light" que Argentina resolvió sin inconvenientes gracias a tres triunfos consecutivos, la Selección Nacional comenzará a transitar hoy la hora de la verdad de la Copa América: desde las 22.00 horas se enfrentará a Ecuador en el Estadio Olímpico de Goiania por el último choque de los Cuartos de Final. El combinado dirigido por Lionel Scaloni es favorito ante un rival que apenas ha cosechado tres empates en sus cuatro presentaciones de primera fase. Sin embargo, es un duelo de 90 minutos a todo o nada. Y el conjunto ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfaro, ha demostrado ser un hueso duro de roer. Luego de distintas rotaciones en los partidos del Grupo A, el entrenador argentino pondrá en cancha a su formación ideal, siempre y cuando esté en condiciones Cristian Romero (caso contrario jugará Germán Pezzella). Igualmente, Scaloni no confirmó los once, pero sí a Giovani Lo Celso, por lo que las otras dos dudas asoman en la izquierda: en el marcador lateral (Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña) y en el mediocampista por ese sector (Nicolás González o Alejandro "Papu" Gómez). Así, la probable formación de Argentina para enfrentar esta noche a Ecuador tiene a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Pezzella o Romero, Nicolás Otamendi, Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, González o Gómez; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Por su parte, Gustavo Alfaro dispondría los siguientes once jugadores como titulares: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Diego Palacios; Enner Valencia y Ayrton Preciado. Antes, en el primer turno de este sábado, Uruguay y Colombia se enfrentarán desde las 19.00 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Los Charrúas llegan en alza después de haber cerrado el Grupo A con dos victorias para quedarse con el 2º puesto, mientras los cafeteros arrancaron bien la Copa América (triunfo 1-0 sobre Ecuador en el debut), pero después decayeron (empataron con Venezuela y perdieron con Perú y Brasil). El ganador de este duelo chocará el martes en semifinales con el vencedor de Argentina y Ecuador. En tanto, la otra semifinal se jugará el lunes entre Brasil y Perú, que ayer ganaron sus respectivos encuentros de Cuartos de Final. A Brasil no le sobró nada ante Chile: se impuso 1-0 con un gol de Lucas Paquetá en el inicio del segundo tiempo. Pero, seguidamente, Gabriel Jesus vio la roja por una fuerte entrada y el Scratch terminó resistiendo ante una Roja disminuida por la lesión de Alexis Sánchez. Por su parte, Perú festejó en los penales luego de un partidazo frente a Paraguay: igualaron 3-3 en el tiempo regular con un doblete de Gianluca Lapadula y un tanto de Yoshimar Yotun para los incaicos; y con goles de Gustavo Gómez, Junior Alonso y Gabriel Ávalos para los guaraníes. En los penales, luego de seis ejecuciones por lado, Perú se impuso 4-3, porque Miguel Trauco acertó para los dirigidos por Ricardo "Tigre" Gareca, mientras Alberto Espíndola falló para los conducidos por Eduardo "Toto" Berizzo.

LIONEL MESSI EMPIEZA ANTE ECUADOR LA RECTA FINAL HACIA LO QUE PODRÍA SER SU PRIMER TÍTULO CON LA SELECCIÓN MAYOR. "Tenemos el máximo respeto por Ecuador" En la previa al duelo de esta noche por Cuartos de Final, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al rival que enfrentará su equipo en el estadio Olímpico de Goiania: "Tenemos el máximo respeto por Ecuador. Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos. Ecuador tiene dinámica, es rápido, puede complicar a cualquiera porque tiene jugadores interesantes. Tienen sus puntos débiles también, como tienen todos los equipos e intentaremos aprovecharlos", explicó. Luego, el DT Albiceleste agregó: "Ecuador tiene una manera clara de jugar, bastante agresiva en los medios que presionan bastante y juegue quien juegue son jugadores dinámicos. Es verdad que los partidos que han jugado, los rivales no los han podido dominar claramente, así que será cuestión de aprovechar los momentos. Si se puede, de tener la pelota y aprovechar los espacios que puedan dejar por las presiones".

Copa América:

Argentina enfrenta a Ecuador por su pase a semifinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar