P U B L I C



ESPAÑA E ITALIA La Eurocopa ya cuenta con sus dos primeros semifinalistas: España e Italia, que se enfrentarán el próximo martes por un lugar en la final del certamen europeo de selecciones. Los dirigidos por Luis Enrique eliminaron ayer a Suiza al imponerse 3-1 en la definición por penales después de igualar 1-1 durante los 120 minutos en el San Petersburg Stadium. Por su parte, Italia echó del certamen a Bélgica, uno de los grandes candidatos. Con goles de Barella (foto) e Insigne, la Azzurra se adelantó 2-0 y a pesar del descuento de Lukaku en el cierre del primer tiempo, logró sostener el marcador a su favor para sacar boleto a semfinales. Hoy se disputarán los otros dos cruces de Cuartos de Final: desde las 13.00 (hora argentina), República Checa se medirá con Dinamarca; y desde las 16.00 se enfrentarán Inglaterra y Ucrania.



VICTORIA MILLONARIA En la continuidad de su pretemporada en Orlando (Estados Unidos), River Plate venció ayer 3-1 a Florida Soccer Soldiers en un amistoso disputado a puertas cerradas en el complejo deportivo de ESPN. Federico Girotti (2) y Agustín Fontana fueron los autores de los goles Millonarios. ARRANCA LA 15ª FECHA Con dos partidos correspondientes a la Zona B, este sábado se pondrá en marcha la 15ª fecha de la Primera Nacional. Desde las 14.00 horas, Barracas Central (4º con 21 puntos) recibe a Brown de Adrogué (3º con 22); y desde las 15.00 se enfrentan Tristán Suárez (15º con 15) y San Telmo (11º con 18). La programación de esta Zona B se cerrará el lunes, cuando Villa Dálmine enfrente como visitante a Gimnasia de Jujuy desde las 14.00 horas con arbitraje de Luis Lobo Medina. COLE, AL FRENTE La apasionante definición del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana tiene ahora a Colegiales como único líder: por la anteúltima fecha, los de Munro vencieron ayer 1-0 a Acassuso y aprovecharon que no ganó ninguno de los otros cinco equipos que peleaban arriba. Sacachispas, que llegó a esta jornada como único puntero, empató 0-0 con Los Andes en Lomas de Zamora; Defensores Unidos fue goleado 3-0 en Zárate por Flandria (el segundo tanto fue obra de Francisco Nouet, a préstamo de Villa Dálmine); J.J. Urquiza igualó 1-1 con Argentino de Quilmes en La Barranca; y Deportivo Merlo no pasó del 0-0 ante Villa San Carlos en Berisso. De esta manera, Colegiales manda con 28 puntos; Sacachispas quedó segundo con 27; y en tercer lugar quedaron Los Andes, Deportivo Merlo y J.J. Urquiza con 26. Por su parte, CADU (25) ya no tiene chances porque en la última fecha, Colegiales y Sacachispas juegan entre sí. INICIAN LOS CUARTOS Hoy comenzarán los Cuartos de Final de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): desde las 10.00, River Plate (2º de la Zona B) se medirá frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata (3º de la Zona A). Para mañana quedan los cruces Boca Juniors vs Independiente y San Lorenzo vs Rosario Central. Mientras el lunes se medirán UAI Urquiza y El Porvenir.

Breves: Fútbol

3 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar