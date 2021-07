Así lo expuso la diputada provincial por el Frente de Todos, en reunión con la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta. El programa que estudia la Anses les otorgará a 155 mil mujeres en edad de jubilarse el derecho a hacerlo computando años dedicados a la maternidad y tareas de cuidado. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) está diseñando un programa previsional con perspectiva de género que permitirá que 155.000 mujeres en edad jubilatoria que hoy no cuentan con los treinta años de aportes registrados por haberse dedicado a la crianza de sus hijos e hijas, puedan acceder a este derecho. Fue en el marco del Ciclo de Encuentros por el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que lleva adelante el organismo de seguridad social, que la diputada Provincial, presidenta de la Comisión de trabajo y Secretaria de Prensa del SECASFPI, Soledad Alonso, se reunió con la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, la diputada Nacional y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, para compartir una jornada junto a mujeres sindicalistas y debatir sobre las políticas que busca implementar la ANSES en lo que refiere a las tareas de cuidado que llevan adelante al igual que miles de mujeres en la Argentina. "Me enorgullece ser parte de este equipo, que trabaja constantemente en reparar las demandas de la sociedad. después de tantos años de trabajo estamos cada vez más cerca de concretar una política que ciertamente será histórica", aseguró la diputada Soledad Alonso, y continuó "Esto es posible solamente en un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, comprometido con la virtuosa tarea de seguir ampliando derechos para mejorar la vida de los argentinos y las argentinas día a día". "Como dijo Cristina, los derechos universales sirven, y cuanto más son, más se desarrolla una sociedad. Yo soy trabajadora de Anses gracias a que en 2005 Néstor Kirchner implementó el plan de inclusión previsional, con el que se vieron beneficiados los jubilados, las jubiladas y las madres, así como también las y los trabajadores que ingresaron en el organismo de la mano de estas políticas de inclusión que generan nuevos puestos de trabajo", explicó. Esta nueva política que busca implementar el organismo nacional, tiene un gran peso simbólico y práctico. En primer lugar, es un reconocimiento histórico del Estado a una de los reclamos más destacados del movimiento feminista, sobre un trabajo que nunca termina: el de los cuidados. Su implementación permitiría que 155.000 mujeres puedan acceder a una jubilación que "viene a reparar las condiciones de desprotección de una población que, históricamente, ha sufrido las consecuencias directas de las desigualdades en el acceso al mercado laboral, así como obstáculos y una mayor precarización por cuestiones de género", según explican desde Anses. En concreto, el Programa reconoce a los fines jubilatorios un año por hijo o hija para mujeres y personas gestantes con hijos o hijas nacidas vivas o adoptadas siendo menores de edad. A las mujeres que hayan sido titulares de una Asignación Universal por Hijo (AUH) -y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante doce meses-, se les computarán dos años adicionales. Por último, a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá dicho plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación. El programa todavía no tiene fecha de lanzamiento, explican que aún falta ultimar detalles. El organismo realizó un estudio donde se encontró que el 44 por ciento de las mujeres en edad jubilatoria no pueden acceder actualmente a un beneficio previsional debido a que la inserción en el mercado laboral, sobre todo el sector formal, es más difícil para las mujeres que para los varones. Ese porcentaje representa alrededor de 300 mil mujeres cuya edad se comprende entre los 59 y 64 años, y que quedan por fuera de una jubilación por no contar con los 30 años de servicios requeridos entre sus aportes registrados. De ese total, 155 mil podrían acceder a la jubilación de inmediato. La medida habilitaría a otras 30 mil mujeres a jubilarse el año próximo. Un sistema previsional con perspectiva de género, ya está en uso en otros países de la región. Por ejemplo, el "modelo uruguayo" lo incorporó en 2020, inspirado en un enfoque de acción positiva que tiene en cuenta las mayores dificultades de las mujeres para mantener su trayectoria laboral debido a sus responsabilidades familiares. Por último, Alonso remarcó: "Celebro hoy esta política efectiva del ANSES, con este Programa Integral de Reconocimiento a las Tareas de Cuidado, que reconoce la demanda histórica de las mujeres en todo el país, e impulsa la apertura de una nueva etapa en lo que significa la asistencia social argentina".



Soledad Alonso durante la conferencia, junto a Fernanda Raverta y Vanesa Siley.



Soledad Alonso:

"Las tareas de cuidado también son trabajo y serán reconocidas por Anses"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar