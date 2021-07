Juega este lunes desde las 15.00 en cancha de Argentino de Merlo. El Portuario repetiría alineación por tercer partido consecutivo. Después de un gran primer tramo de campeonato, superando diferentes adversidades, Puerto Nuevo empezará mañana a tomar la recta final del Torneo Apertura de la Primera D cuando enfrente como visitante a Yupanqui. El encuentro, correspondiente a la 7ª fecha, se disputará desde las 15.00 horas en cancha de Argentino de Merlo, donde el conjunto Auriazul (líder con 14 puntos) buscará otros tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Y al mismo tiempo, también estará atento al duelo que Muñiz (escolta con 13) disputará esa misma tarde frente a Centro Español en cancha de Ituzaingó. El resto de los perseguidores del equipo de nuestra ciudad jugará hoy, en el inicio de la programación de esta séptima jornada: Defensores de Cambaceres (10) recibirá a Central Ballester (8); Sportivo Barracas (9) visitará a Lugano (7); Liniers (8) será local ante Deportivo Paraguayo (5); y Argentino de Rosario (5) recibirá a Juventud Unida (4). Igualmente, el plantel Portuario no pone su cabeza más allá del próximo compromiso. "Paso a paso" repiten los jugadores, mientras el lema del entrenador Gastón Dearmas y su cuerpo técnico es muy similar: "Pasos cortos, pero firmes". Para este duelo frente al Trapero, el DT (que debe seguir aislado hasta el martes, por lo que no estará en Merlo Norte) podrá repetir la misma alineación titular por tercera ocasión consecutiva. Y es la misma con la que arrancó el torneo, a excepción de Sandro Areco, reemplazante del lesionado Enrique Grieger (meniscos). Así, mañana, Puerto Nuevo saldría a la cancha con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. Y en el banco de suplentes estarían Tabaré Benítez, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. Por su parte, Yupanqui llega a este duelo en racha negativa: luego de ganar en su debut (2-1 ante Argentino de Rosario) no pudo volver a hacerlo y ya suma cinco encuentros sin victorias, con dos empates y tres derrotas. En su última presentación sufrió un duro traspié: perdió 3-0 frente a Deportivo Paraguayo, que todavía no había podido sumar de a tres en el campeonato. Así, el Trapero quedó en la anteúltima ubicación de la tabla, solo por delante de Juventud Unida.

EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN, EL PORTUARIO GOLEÓ 5-2 COMO LOCAL A ATLÉTICO LUGANO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 53. En 52 partidos, Puerto Nuevo venció en 22 ocasiones, Yupanqui ganó 19 veces y empataron los 11 restantes. El Portuario marcó 77 goles, mientras el Trapero convirtió 68. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 26 veces: el Auriazul ganó 13 (48 goles) y Yupanqui venció en 8 (con 31 goles). Empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL YUPANQUI. Jugaron 26 encuentros: Puerto Nuevo ganó 9 (29 goles) y Yupanqui logró 11 victorias (37 goles). Empataron en 6 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado jueves 7 de enero, por la 7ª fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición, Yupanqui se impuso 2-0 con un doblete de Nicolás Quintana en cancha de Argentino de Merlo. EL ULTIMO TRIUNFO DE PUERTO NUEVO. El domingo 24 de febrero de 2019, por la 19ª fecha del Campeonato 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Nazareno Gómez. LA ULTIMA VICTORIA VISITANTE. El martes 23 de mayo de 2017, por la 27ª fecha del Campeonato 2016/17, el Portuario venció 2-1 a Yupanqui en cancha de Atlético Lugano con goles de Michel Bustamante y Juan Peloso. Para el Trapero marcó Mauro Danevicth (exAuriazul), quien, además, falló un penal (atajó el arquero Luciano Berro). APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 2 partidos sin victorias ante Yupanqui, con dos derrotas consecutivas. Como visitante, lleva 3 encuentros sin triunfos, con dos igualdades y una derrota. GOLEADORES. El máximo artillero de este historial es Orlando "Pampa" Sosa, con 6 conquistas. Además, Roque Cabezas marcó 5, mientras Juan Carlos Suárez, Marcelo Pasquet y Juan Pablo Martínez convirtieron 4. En tanto, por Yupanqui, César Sandoval es el mayor anotador con 5. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2009 El 5 de marzo, por la 31ª fecha del Campeonato 2008/09, Yupanqui y Puerto Nuevo igualaron 1-1 en cancha de Deportivo Riestra. La síntesis fue la siguiente: YUPANQUI (1): Ramiro Míguez; Pablo Coronel, Julio Fleytas, Sergio Burgos, Laureano Mazzo; Javier Vera, Fernando Salorio (Carlos Sequeira), Adrián Pontelli (Hernán Cardozo), Leandro Colángelo; Daniel Pastrana y César Sandoval (Gustavo Torres). DT: Néstor Caggiano. SUPLENTES: Adrián Aponte, Eduardo Gómez, Julián Scardamaglia y Nahuel Martínez. PUERTO NUEVO (1): Raúl Vázquez; Francisco Barbero (Juan Aguirre), Lucas Quiroga, Sebastián Miño, Tulio Barrios; Mariano González, Mauro Garrido (Carlos Aguirre), Lucas Castromán, Juan Pablo Martínez; Orlando Sosa y Christian Gualdoni (Damián López). DT: César Robina. SUPLENTES: Federico Pérez Radacco (presentó 3 jugadores menos). GOLES: PT 11m Juan Pablo Martínez -de penal- (PN). ST 5m Julio Fleytas (Y). EXPULSADO: PT 26m Vera (Y). CANCHA: Deportivo Riestra. ÁRBITRO: Héctor Paletta.

Primera D:

Puerto Nuevo visita a Yupanqui con la ilusión de seguir en la cima

