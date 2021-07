Enfrenta mañana lunes desde las 14.00 a Gimnasia en el cierre de la 15ª fecha. A pesar de las bajas, el Violeta busca cerrar la primera rueda de la mejor manera. Marcelo Franchini repetiría a los mismos once que presentó frente a Tristán Suárez.

La pobre campaña de Villa Dálmine en el actual campeonato de la Primera Nacional obligó a una revisión de la conformación del plantel y, así, entre salidas, descartes y lesiones, el cierre de la primera rueda lo muestra con escasos recursos futbolísticos para buscar los puntos que le permitan acomodarse mejor en la tabla de cara a la segunda rueda, cuando podrá contar con cuatro refuerzos (ya tiene dos avanzados).

Sin embargo, aunque el rendimiento sigue sin conformar, ha mejorado en este pasaje del torneo, está invicto en las últimas cuatro fechas y ha sumado seis puntos (su primera victoria y tres empates). Y mañana irá por más a Jujuy, donde enfrentará a Gimnasia desde las 14.00 horas con arbitraje de Luis Lobo Medina, en el encuentro que concluirá con la programación de la 15ª fecha de la Zona B.

Incluso, en esta presentación, el Violeta intentará romper dos rachas negativas en este certamen: todavía no ha marcado goles como visitante y, por ende, todavía no ha ganado en esa condición. Hasta el momento, acumula tres empates y tres derrotas fuera de Campana.

En cuanto al equipo, con las partidas ya confirmadas de Cristian Ojeda, Ataliva Schweizer, Tomás Garro y Stefano Zarantonello, las lesiones de Laureano Tello, Facundo Lando, Gino Olguin y Lucas Bruera y los descartes de Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez (no serán tenidos en cuenta y se negocian sus respectivas desvinculaciones), el DT Marcelo Franchini no dispone de muchas opciones para la formación titular, por lo que repetiría a los mismos once que presentó frente a Tristán Suárez.

Entonces, el Violeta jugaría mañana con Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Agustín Stancato, Germán Díaz, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi.

La nómina de 20 jugadores que volarán hoy rumbo a Jujuy desde Aeroparque se completa con Ezequiel Navarro Montoya, Eduardo Vallejos, Jeremías Kruger, Franco Costantino, Valentín Albano, Agustín Ayala, Lucas Cajes, Juan Cruz Franzoni y Sergio Sosa.

Por su parte, Gimnasia (J) se encuentra en una racha de siete partidos sin derrotas, en la que ha sumado tres victorias y cuatro empates. La última igualdad fue en la fecha 14, cuando perdía 2-0 con San Martín de San Juan y llegó al 2-2 con dos goles de Facundo Suárez en los minutos finales.

Gracias a esta racha acumula 20 unidades (ocho más que Villa Dálmine) y está peleando por instalarse entre los primeros cuatro de la Zona B que comanda Güemes de Santiago del Estero con 27 puntos.





FACUNDO RIZZI SEGUIRÁ COMO LATERAL IZQUIERDO TITULAR.

AGÜERO Y D´ANGELO, PRIMEROS REFUERZOS

Aunque todavía no es oficial, Villa Dálmine ya tiene cerrados a sus dos primeros refuerzos para la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional (la próxima semana podrían firmar sus nuevos contratos).

Por un lado, el Violeta acordó condiciones con Emiliano Agüero, volante central de 26 años que surgió de las divisiones inferiores de River Plate y luego pasó por Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Guillermo Brown de Puerto Madryn. En las dos últimas temporadas jugó en River Plate de Paraguay, en la Primera División del fútbol guaraní.

En tanto, José Ezequiel D´Angelo es un mediocampista ofensivo de 32 años que recientemente rescindió contrato con Estudiantes de Río Cuarto y llegaría a Campana en los próximos días. Surgió en Chacarita y luego tuvo una prolífica carrera: jugó también en Centro Español de Uruguay, Rangers de Chile, Bolívar de Bolivia, Comunicaciones, All Boys, Olimpo de Bahía Blanca, San Telmo y Deportivo Morón.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 9. En 8 partidos, Villa Dálmine se impuso una vez, Gimnasia ganó 3 y empataron los 4 restantes. El Violeta marcó 8 goles, mientras el Lobo convirtió 10.

COMO LOCAL VILLA DALMINE. En Campana se jugaron 4 partidos, registrándose 3 igualdades y un triunfo de Gimnasia (el Violeta marcó 5 goles y el Lobo, 6).

COMO LOCAL GIMNASIA. En Jujuy jugaron 4 encuentros, con 2 victorias de Gimnasia (4 goles), un empate y un triunfo para Villa Dálmine (3 goles).

EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 15 de octubre de 2017, por la 5ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine se impuso 1-0 en Jujuy con gol de Pablo Burzio.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 24 de noviembre de 2019, por la 14ª fecha de la Primera B Nacional 2019/20, Gimnasia se impuso 1-0 en Campana con gol de Gonzalo Castillejos.

GOLEADORES. En este duelo, Villa Dálmine ha tenido ocho goleadores diferentes: Mauricio Alonso, Leonardo Carboni, Juan Manuel Mazzocchi, Pablo Burzio, Germán Lesman, Cristian González, Mariano Miño y Emanuel Molina. Así, el máximo artillero de este historial es Luis Vila, que anotó dos veces para Gimnasia.

BROWN (A) ES ESCOLTA

En el inicio de la 15ª fecha de la Zona B, Brown de Adrogué (23 puntos) igualó 1-1 como visitante ante Barracas Central (22) y quedó, al menos por ahora, como único escolta del líder Güemes (27). Además, ayer, Tristán Suárez y San Telmo también empataron 1-1.

Hoy, en la continuidad de la programación se disputarán seis encuentros: Deportivo Morón vs Santamarina, Güemes vs Almagro, Ferro Carril Oeste vs Defensores de Belgrano, All Boys vs Atlético de Rafaela, Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (PM) e Instituto vs San Martín (SJ). Mañana se cierra con Gimnasia (J) vs Villa Dálmine.

En tanto, la 15ª jornada de la Zona A se abrirá hoy con Deportivo Maipú vs Belgrano, Quilmes vs Almirante Brown, Tigre vs Nueva Chicago y Alvarado vs Chacarita. Mientras que mañana jugarán: Agropecuario vs San Martín (T), Temperley vs Deportivo Riestra, Estudiantes (RC) vs Gimnasia (M) y Estudiantes (BA) vs Atlanta. Queda libre Mitre (SdE).