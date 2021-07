P U B L I C



SE BAJARON La titular del PRO, Patricia Bullrich, confirmó este sábado que no será candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término de este año, y dijo apostar "al 2023" de cara a los comicios presidenciales. "Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político", resaltó Bullrich en una carta que difundió en sus redes sociales, y precisó: "Por eso apuesto al 2023". Lo mismo decidió la referente de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió quien anunció que no será candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, dado que ha "fracasado" el "intento de Unidad" dentro de Juntos por el Cambio. "Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil", resaltó Carrió.



INDEMNIZACIONES MILLONARIAS El Fondo de Reparación Covid-19, creado por el Gobierno mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pagará millonarias indemnizaciones a las personas que sufran "daños físicos" como consecuencia directa de haberse aplicado alguna de las vacunas contra el coronavirus en la Argentina. El decreto 431/21, publicado este sábado en el Boletín Oficial, estableció esa herramienta para centralizar el "pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19". En el texto se precisó que serán potenciales beneficiarias del resarcimiento "todas las personas humanas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de suministros suscriptos en el marco de la presente ley (27.573) por el Ministerio de Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen de Fondo de Reparación COVID-19, en el marco del artículo 12 bis de esta ley". HISTÓRICO NIVEL El río Paraná actualmente se encuentra en 0,20 metros en el puerto de Rosario, lo que constituye el registro más bajo desde 1944. Para esta misma fecha en 2020 se encontraba en un metro, y en 2019 en 4,49 metros. Advierten que habrá millonarias pérdidas para las terminales. La bajante histórica ya lleva su tercer año consecutivo, con lluvias muy escasas en la cuenca del Paraná, en Brasil, y proyecciones que la situación empeore en julio Las agroexportadoras terminan de llenar el buque en el puerto de Bahía Blanca o en el de Quequén, ambos en Buenos Aires, y hasta en Brasil. Uno de los tantos problemas es que ante la casi nula cantidad de agua, los buques deben salir mucho menos cargados, y los costos logísticos se disparan. El año pasado, cuando la situación era menos crítica, se perdieron u$s240 millones en flete, y este año los cálculos son similares. HALLADA Uno de los cuerpos encontrado ayer entre los escombros del edifico Champlain Towers South, de la ciudad de Miami, pertenecía a Graciela Cattarossi, la fotógrafa que se convirtió en la primera víctima fatal de nacionalidad argentina del trágico derrumbe en el que también murió su hija Stella, de siete años y ciudadana estadounidense. Además del cuerpo de la ciudadana argentina de 48 años, también fue identificado el de un hombre de 81, llamado Gonzalo Torre. En tanto, 121 personas permanecían desaparecidas y 191 han sido localizadas. Desde el jueves 24 de junio, día de la tragedia, no han rescatado ningún sobreviviente. Además de Stella, también fueron halladas fallecidas otras dos niñas entre los escombros del edificio: las hermanas Emma, de 4 años, y Lucía, de 11; mientras que sus padres, Anaely Rodríguez, de 42 años, y Marcus Joseph Guara, de 52, también murieron.

Breves: Noticias de Actualidad

4 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar