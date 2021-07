Efemérides del día de la fecha, 4 de Julio

DÍA NACIONAL DEL MÉDICO RURAL Establecido a través de la Ley Nº 25.448 en el año 2001, en este día se conmemora el nacimiento de Esteban Laureano Maradona y se homenajea a los médicos rurales por su incansable labor, altruismo y dedicación. Esteban Laureano Maradona nació en el año 1895 en Esperanza, Santa Fe. En el año 1926 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, cuatro años después, instaló su consultorio en Resistencia (Chaco). Allí, publicó artículos en el diario local, "La Voz del Chaco", acerca de la lepra, la lactancia y los alcances de la Ley Nº 9.688. Perseguido por el gobierno de facto de José Félix Uriburu, Maradona partió a Paraguay, país en el que durante la Guerra del Chaco (conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935) fue médico camillero y Director del Hospital Naval de Asunción. Finalizada la guerra, decidió retornar al país. El médico estaba esperando el tren que lo llevaría a Tucumán cuando escuchó que unas personas buscaban un doctor para una mujer que se encontraba en trabajo de parto, sin dudarlo Maradona aceptó atenderla: "toda mi energía se concentró en salvar esas dos vidas en un parto complicado, perdí el tren". Ese lugar era Estanislao del Campo (Formosa), pueblo en el que vivió durante 50 años atendiendo a las comunidades Pilagá, Mocoví, Mataco y Toba. Falleció el 14 de enero del año 1995 en Rosario, Santa Fe.



FALLECE ASTOR PIAZZOLLA Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo del año 1921 en Mar del Plata, Buenos Aires. Transcurrió su infancia en Nueva York (Estados Unidos), ciudad en la que recibió su primer bandoneón y realizó su primera grabación, "Marionete Spagnol", en Radio Recording Studio. En el año 1935 actuó en la película "El día que me quieras", protagonizada por Carlos Gardel, interpretando a un vendedor de diarios; el "Zorzal Criollo" escuchó al adolescente tocar el bandoneón y le propuso que lo acompañara en su gira por América pero el padre se negó rotundamente por la corta edad del muchacho. Ese año, el mundo lloró la muerte del cantor que falleció en un accidente aéreo en Medellín (Colombia). Al regresar al país integró la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista y luego como arreglador. En el año 1944 abandonó a "Pichuco" y comenzó a dirigir la orquesta que acompañó a Francisco Fiorentino hasta el año 1946. Más adelante, su composición "Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos" (1953) ganó el Premio Fabien Sevitzky y fue becado por el Conservatorio de París para estudiar con la pedagoga musical Nadia Boulanger, quien lo convenció de no dejar el bandoneón y el tango: "Ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaré, y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo." Entre sus composiciones más importantes se encuentran "Chiquilín de Bachín" y "Balada para un loco" (con Horacio Ferrer), "Adiós, Nonino" y "Libertango". Falleció en el año 1992 en Buenos Aires.



SE LANZA "KYLIE" Un día como hoy en el año 1988, Kylie Minogue lanzaba el álbum "Kylie". Producido por Matt Aitken, Pete Waterman y Mike Stock e integrado por canciones compuestas por ellos, el disco fue el primero de la cantante australiana: "Algunas personas van a pensar ´oh, si, una estrella de telenovelas entrando en la música´ pero no habría sucedido si no se sintiera bien para mí". Entre las canciones se encuentran "I should be so lucky", "Turn it into love", "It´s no secret" y "Got to be certain".



