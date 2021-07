En la década del 50, mis papás (Como tantas otras familias), tuvieron una oportunidad laboral en esta ciudad, que implicó dejar su casa, sus lazos íntimos para presentarse a trabajar aquí, en Campana. Su primer lugar de residencia fue el Hotel Marconi, quedando mi hermana y yo a cuidado en casa de los abuelos en el pueblo natal, hasta que un día, la Sra. Mercedes Stamponi se enteró de la situación y la esperó a mamá en el hotel para ofrecerle un lugar en su casa que permitió que nosotros pudiéramos estar con nuestros papás. El cariño y hospitalidad de Mecha y Don Pedro Stamponi se prolongaron por casi dos años, hasta que mis papás pudieron comprar nuestra casa en lo que en aquel tiempo se llamaba el Barrio Sirotta, "extramuros" de la ciudad, en el cruce de la Ruta 9 con el "camino a Luján" que era de tierra. Mamá profesora de ciencias de la educación en la querida "Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa" y Papá administrativo de la Fabrica Cometarsa S.A. Las visitas familiares eran muy frecuentes, y en un Renault 4L teníamos el recorrido establecido que comenzaba por "El Tolueno", pasaba por el camino de sirga entre el río y la refinería y salía en la barrera de la calle Colón, frente al Talar de los Costa, para luego seguir por la Real, la Plaza y la Av. Mitre hasta los "lingotes" y terminar en el CBC mirando el Paraná. Ese fue mi primer contacto con el solar, que se repetía en cada visita, admirando su imagen sobre la barranca y las vistas al río. Pasaron los años… Mi vocación se encaminó para la arquitectura, y mientras estudiaba, en cierta manera tutelado por la Arquitecta Inés Urtiaga, comencé a tomar conciencia de la preservación de sitios históricos. En aquellos años de la década del 70, Inés lideró la visita del Arq. Gazaneo, que junto a los colegas Nani Arias, Carlos Pernaut y Jorge Bossano dieron los primeros pasos de ICOMOS y pusieron especial atención en la revalorización del patrimonio de Campana, que comenzaba en el predio de los Costa, los talleres del Ferrocarril, Las dos estaciones ferroviarias, los chalets de los ingleses, la Quinta Victoria, la capilla de madera ( Salón del Club Dálmine de aquella época, hoy Club Ciudad) Y las casas de los jefes del frigorífico sobre las calles siguientes al club. Hay otros lugares de la ciudad con valores similares, pero éstos indicaban una secuencia que permitía mayor valoración. En esos años, el contacto con Alides Cruz me permitió también conocer otros lugares de la ciudad que ya no existían, como el Hotel Loreley; una Recova sobre el encuentro de la Real con la plaza de la estación (Donde hoy está el Banco Comafi). Así también vi desaparecer otros edificios como el del Banco Provincia o la farmacia ubicada frente a la Farmacia Fernández, o pude valorar el Chalet de Viale, o Anita (Todavía en pié) Pero el Talar de los Costa resistía solo, abandonado, a partir de la recuperación patrimonial a fines de la década del 70. Supe de varias acciones y pude participar en el año 1999 en el Plan de Desarrollo Estratégico de Campana. Es interesante revisar los "imaginarios sociales urbanos de Campana" recopilados en el Plan de Desarrollo: …"aquello en lo que la gente cree, los prejuicios, los estereotipos, los afectos y temores colectivos son parte constitutiva del comportamiento social y de los procesos de cambio que se pretendan impulsar: Se procura reconstruir los mapas mentales de la ciudad misma, porque es con esos significados, imágenes e identidades con los que la gente participa de cualquier tarea acerca del mejoramiento de su ciudad"… Siguiendo con los imaginarios urbanos: …"cuando preguntamos ¿cuál es la parte de adelante y de atrás de Campana ( incluso sin mencionar la palabra "ciudad" para no condicionar la respuesta a la zona urbana) … Entre el Arco y el Río o la costanera casi se monopoliza el croquis campanense de lo que podemos llamar el adentro de Campana"… La amplia participación ciudadana con más de 400 personas de todos los sectores de la comunidad, dio al Plan una representación desconocida hasta ese momento, determinando un objetivo general con siete ejes estratégicos, que a su vez generaron diferentes programas. Entre otros el número 19 dirigido a la PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD, asegurando que …"los bienes patrimoniales de Campana a los que la comunidad les ha atribuido algún valor … no están suficientemente reconocidos"… dando los ejemplos mencionados anteriormente entre los que se encuentra la "Casa de los Costa", expresando a su vez que …"La valoración y preservación de éstos bienes por parte de la comunidad, está directamente relacionada con el conocimiento que se tenga de ellos. La difusión del lugar donde se reside es fundamental para lograr una toma de conciencia que pueda actuar como mecanismo de defensa activo y participativo que movilice a la opinión pública"… …"Esto se suma al alto porcentaje de habitantes que no son originarios de Campana y desconocen su historia y sus orígenes"… El Programa Nº 19 del Plan de Desarrollo también se estableció un Objetivo General.: …"Promover el conocimiento e identificación en el ámbito comunitario de los edificios y sitios de valor patrimonial de nuestra ciudad tendiendo a reforzar el sentido de pertenencia entre los habitantes y la ciudad"… Entre los Objetivos Particulares propone: …"Generar un sistema único de bienes patrimoniales / Disponer de información histórica, material documental y testimonios orales o escritos / Identificar los ejemplos sobresalientes mediante un sistema de señalización / Promover la participación y el protagonismo de instituciones y la comunidad / Fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones civiles, el poder público y el sector privado en tareas de conservación y preservación."… Hasta aquí las citas al Plan de Desarrollo Estratégico. Hubieron acciones previas al Plan de Desarrollo y en el 2000 la Ordenanza de Preservación del Patrimonio, pero no alcanzaron a impedir el derrumbe de la casa en el año 2007, pasando a ser aquel bien patrimonial un sitio con valor arqueológico Antecedentes de estudios históricos a lo largo del tiempo como los desarrollados por Salomón Sinay, Héctor Baggio. Oscar Trujillo y Oscar Serrano o informes como "Arqueología de Rescate Monumento Municipal Casa de la Familia Costa" del 20 de Mayo 2008 por el Lic. Marcelo Norman Weissel, determinan que…" la gestión cultural debe incluir un diseño de investigación que establezca una metodología útil para establecer prioridades y determinar significaciones. Las actividades deberán incluir la curación, preservación y presentación de colecciones y registros."… Hoy se mantiene la vigencia de los objetivos: - Diseñar una estrategia de investigación y registro arqueológico ( A recuperar luego de las acciones ya realizadas en el sitio) - Identificar el potencial arqueológico - Identificar los problemas y oportunidades del sitio - Documentar las actividades en informes geológicos y arqueológicos - Comunicar los resultados y alcances del proyecto… - Producir recomendaciones para el desarrollo futuro del proyecto. Todo indica que la iniciativa del grupo ¡A Toda Costa! cristaliza sueños que la ciudad viene proponiendo desde hace tiempo. Se ha perdido el patrimonio de la casa, pero hoy, como se ha dicho en notas anteriores, trabajamos para revalorizar el predio y hacerlo presente en la comunidad campanense. Acarreamos la perdida y tenemos el desafío de aprender en el ejercicio del rescate del Talar de los Costa, a reconocer el resto del patrimonio ya mencionado al inicio de la nota sin esperar que corra el mismo destino. Sabemos del deterioro que están sufriendo muchos de esos edificios y de intereses en juego, cuando podrían ser el lugar indicado para muchos usos urbanos: Centro cultural de la ciudad. Auditorio. Centro polideportivo. Museo. Espacio para las escuelas de arte. Area comercial y gastronómica. Espacios verdes y tantos otros usos. También sabemos del potencial que tiene el desarrollo del sector junto con la Costanera (Incluido el Talar de los Costa) preservando el patrimonio, que haría crecer exponencialmente el valor de las propiedades del casco urbano, vecinas, entre las vías del ferrocarril y la calles Luis Costa o Güemes, acompañando el área con indicadores urbanísticos que permitan desarrollos urbanos importantes en sectores viejos, con problemas de dominio, o falta de desarrollo y renovación ("tejido de recambio urbano"). Esta acción también puede generar recursos importantes a través de "Plusvalías" recientemente tratadas en el Consejo Deliberante, destinadas a la recuperación patrimonial, como nuestro proyecto. Desde estos lugares es que toma fuerza nuestra convocatoria, ampliando la participación, haciendo exclusivo eje en nuestro objetivo. Y seguiremos!!!! ¡A toda Costa! Mail: atodacostacampana@gmail.com // FB: A TODA COSTA CAMPANA // Instagram: @atodacostacampana

Una imagen de la casa de los Costa tomada por el fotógrafo Schiavetta.



Rodolfo Oscar Maldonado, arquitecto.

¡A Toda Costa!:

La Casa de los Costa dentro del imaginario urbano

Por Arq. Rodolfo Oscar Maldonado

