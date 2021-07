Jesús vino a darse como un sacrificio para todas las naciones. ¿Por qué era su muerte tan significativa, que él merecía tanta importancia? Esa es una pregunta digna de la consideración. La Biblia declara algo como una ley, cuando indica: "Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 6:23). Esta "muerte" espiritual ha resultado en nuestra "separación" con Dios. "Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. (Isaías 59:2) Las buenas noticias del evangelio es que, el sacrificio de muerte de Jesús, es suficiente para tender un puente sobre esta separación entre nosotros y Dios. Sabemos esto porque tres días después de su muerte en la cruz, Jesús resucitó de la muerte, y vivió otra vez en una resurrección física. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, más tenga vida eterna". (Juan 3:16) Piense en los regalos. No importa qué es el regalo, si es realmente un regalo es algo por el cual usted no lo trabajó, tampoco lo ganó por mérito. ¡Si usted tuviera que trabajar para ganar el regalo no sería más un regalo! De la misma manera, usted no puede merecer o ganar el sacrificio de Jesús. Se le da usted como un regalo. Es así de simple. ¿Y cuál es el regalo? Es la "vida eterna". Eso significa que el pecado que le trajo a mí y a usted como consecuencia a la muerte, ahora esta cancelado. El sacrificio de Jesús es un puente que usted puede cruzar para conectarse con Dios y para recibir la vida eterna, que dura para siempre. Este regalo es dado por Jesús, quien, levantándose de los muertos, demuestra que es "Señor". Por eso esto es tan "poderoso". ¿Cómo podemos recibir este regalo? La Biblia dice: "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Romanos 10:13). Desde que él resucitó de entre los muertos, Jesús vive, ahora y Él es "el Señor". Entonces, si usted le llama a Él, Él le oirá, y si se arrepiente de todo lo que no ha agradado a Dios, y le pide perdón en el nombre de Jesús, Él extenderá su regalo hacia usted. Ud. necesita clamar a Él y preguntarle todas sus dudas, teniendo una conversación con Él mediante la oración. Y hacerse amigo de Jesús. Es la confianza que tenemos en la capacidad de Dios y buena voluntad, para darnos este regalo. Como confiamos en Dios, Él nos oirá y responderá. ¿Quieres saber más de este Jesús Poderoso y Simple? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Poderoso y simple"

Por Emilio Camucce

