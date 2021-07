Sobre el ejercicio de la Fe, y la sintonía con Dios. La metáfora del gimnasio espiritual y la FM Kerigma. En este décimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. "Jesús se fue de allí y regresó a su pueblo acompañado de sus discípulos. 2 Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga; y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro y se preguntaban: - ¿De dónde ha sacado este todo eso? ¿Quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace? 3 ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. 4 Por eso les dijo: - Sólo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. 5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. 6 Estaba verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente". "El caracú - explica el sacerdote rogacionista Rufino Giménez Fines- del evangelio de este domingo es que Jesús es rechazado por los nazarenos. De aquí sale la famosa frase: Nadie es profeta en su tierra. Nacido en Belén, considera a Nazaret como su segunda patria. Allí vivió largos años, aprendió a trabajar, a ganarse la vida antes de salir a predicar. Llega a la aldea de Nazaret en compañía de sus discípulos y sus paisanos lo recibieron con asombro por la doctrina que enseñaba, y por la firmeza seguridad y sabiduría de sus palabras. Luego, ese asombro muta hacia la resistencia, el rechazo: desconfían de él, le echan en cara su origen humilde. Hoy día, sigue habiendo muchos nazarenos que hacen oídos sordos, y se pierden de descubrir quién y qué es realmente Jesús: su origen divino, su realidad de Dios hombre, su misión redentora. No alcanza con ser admirador de la figura, o simpatizante de su obra: la fe exige una adhesión y compromiso personal, que es la puerta a una vida trascendente". "Tras la predica de Jesús, los habitantes de Nazaret se sintieron cautivados por su sabiduría, por la autoridad con la que hablaba y por los milagros que realizaba. Pero no estaban dispuestos a aceptar el cambio que les proponía. El orgullo humano choca con la lógica de quien siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Al rebajarse al mundo terrenal, despojado, suscita desprecio e indiferencia. El mundo de los hombres está estructurado a partir de categorías sociales y status: cuanto más bienes y poder acumulo es mejor. Dios se resiste a quienes esperan a una divinidad majestuosa, lejana, hasta prepotente… Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, por la falta de fe de la gente de Nazaret. Entonces, sin corazones disponibles, sin mentes abiertas y dispuestas, prejuiciosas, Dios no puede hacer mucho por nosotros. Si creemos que ya sabemos todo sobre Jesús, y la Palabra, estamos siendo muy orgullosos y soberbios. Estas tres actitudes, impiden el florecimiento de la Fe y en consecuencia, la manifestación de Dios en nuestras vidas", dice el Párroco de Nuestra Señora del Carmen y concluye con una sonrisa: "La fe funciona parecida a la sintonía de una radio: nunca vamos a poder escuchar y disfrutar la calidad y nitidez de la FM, si tenemos la perilla en AM. Por supuesto que la AM es radio también, pero nunca vas a notar la diferencia de lo que te estás perdiendo si, por cabeza dura, no te empezás a asomar a la FM. Ya lo mencionamos en otra ocasión: la fe se ejercita activamente, igual que en un gimnasio donde pagamos para que un profesor guíe y nos diseñe las rutinas para ponernos en forma usando diferentes aparatos. En nuestro caso, la Virgen es la guía y nos habla de las 5 piedritas: la oración con el corazón, el ayuno, la confesión, la Eucaristía y la lectura de la Biblia. Son los puntos que María, en sus apariciones de Medjugorje, nos da para recorrer un camino de paz, y de transformación interior totalmente asegurado… ¡y gratis! Por ejemplo: muchos están bautizados, otros tantos han tomado la primera comunión ¿Y después? ¿Cuántos se han confirmado? ¿Qué han hecho por su fe? Son los que siguen escuchando radio AM… si prueban la FM, seguro me darían la razón y saldrían a contarles a sus conocidos la diferencia ¿no? Bueno, a esa alegría de compartir y anunciar lo que les pasa, le llamamos Kerigma o sea, anunciar con la polenta del Espíritu Santo... Entonces pregunto al que está leyendo: ¿Vos qué radio estas sintonizando?".





