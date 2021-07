"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

4 de Julio de 2021 - Año II - Edición Nº 139 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina SANTA FLORENTINA - PATRONALES 2021 En el marco de la Novena a Santa Florentina, desde el 27 de junio se vienen realizando la visita de la imagen de nuestra Patrona a los centros de salud (Sanatorio Vandor y Hospital San José), Parroquias (San Vicente de Paul, Ntra. Sra. de Luján, Ntra. Sra. del Carmen y Rectorado Santa Bárbara), Colegios (Padre Aníbal Di Francia y Santo Tomás de Aquino), medios de comunicación (FM Santa Maria, diario La Auténtica Defensa y Canal 15), centros de atención solidaria (Cáritas y Hogar de niño Lourdes Campana) y Biblioteca Municipal. En lo que queda de semana y en la próxima se continuará con las visitas programas a las capillas e instituciones de bien público de esta ciudad. Por más información sobre estos eventos consultar el Facebook o Instagram de Catedral Santa Florentina y el Facebook: Semanario Catedral Santa Florentina Este 4 de julio en las misas de 11:00 y 18:30 hs., recordaremos la Consagración Episcopal de nuestro primer obispo Monseñor Alfredo Mario Espósito Castro y el 45º Aniversario de la creación de la Diócesis de Zárate - Campana, que comprende los partidos de Escobar, Campana, Zárate, Baradero, Pilar, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco. El 5 de julio rezaremos por el Padre Luis Fabris en un nuevo aniversario de su paso a la casa del Padre. También lo haremos por todos los sacerdotes que dieron su vida por la evangelización de nuestra ciudad. El 6 de julio, Día de Campana y de su Patrona, a las 18:00 hs. rezaremos el tradicional Rosario Luminoso y a continuación participaremos de la Misa Solemne por Santa Florentina y la institución como Acólitos de los Lectores: Miguel Gigena y Pablo León. Todos los actos programados serán transmitidos por el Facebook de Catedral Santa Florentina. Se recomienda a los asistentes llegar con tiempo para guardar el protocolo correspondiente, teniendo en cuenta que presencialidad está limitada por el 30% del aforo. Santa Florentina, patrona de Campana cuida y protege a todos los habitantes de esta querida ciudad.

Visita de Santa Florentina al Hospital San José



MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS El 2 de julio en una emotiva misa concelebrada, el Presbítero Nestor Daniel Villa celebró el 43º aniversario de su ordenación sacerdotal. En su homilía recordó, que hace 45 años, cuando todavía era seminarista en la diócesis de San Isidro había venido a Campana para servir en la Consagración episcopal de Mons. Espósito. En respuesta al pedido del nuevo obispo para que siga aquí sus estudios, puede ahora, afirmar con orgullo ser el primer sacerdote ordenado en la Diócesis de Zárate - Campana. En su homilía recordó su paso por distintos ámbitos de la reciente creada diócesis, sus servicios en la Curia y su aporte en lo judicial en la Arquidiócesis de Buenos Aires a pedido del Cardenal Quarracino. Debido a su actividad pastoral relacionada con el Ecumenismo, en la ceremonia, además de los fieles católicos había representantes de otros cultos. Aprovecho para manifestar su agradecimiento por los numerosos saludos que recibió de personas que hubieran deseado acompañarlo pero que no podían hacerlo en el marco de la actual situación sanitaria. Cuida Señor a los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar. Protégelos. Virgen Inmaculada, reina y madre de los sacerdotes acógelos en tu corazón.

Misa por el aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Nestor Villa



PATRONALES DEL SEMINARIO DIOCESANO La misa concelebra se realizó el 29 de junio en la Catedral Santa Florentina. En su homilía Mons. Laxague al analizar las lecturas nos decía: En esta fiesta, celebramos a los apóstoles Pedro y Pablo, dos santos tan distintos, pero tan iguales en su misión, porque Jesús los había elegido, formado y liberado. Ambos reconocieron que siempre había sido el Señor el que los guiaba y hacia fructificar la obra de la Iglesia y ellos eran simples instrumentos. Más adelante, nuestro obispo reconoció que personalmente, antes de transmitir el mensaje de Dios, le pide a Jesús, ponga en sus labios las palabras para que cada uno entienda lo que Él quiere decirle a la gente. Después se preguntó:" ¿Qué es el seminario? Y a continuación respondió: "Mirando el primer seminario, el de Jesús, es aprender a servir, a ser servidor. El que quiera ser primero, que se haga servidor. Servidor por amor a Dios". Finalizando recordó: "Hoy también es el Dia del Papa muy unido al Colegio Apostólico". Tenemos que rezar mucho por el Papa para que no pierda la fe, que es la confianza en aquél que nos guía y nos sostiene. A continuación, nuestro obispo admitió en las Sagradas Ordenes al seminarista Augusto Di Fabio. Luego, el acólito Alejo Moreno hizo el juramento de fidelidad a la iglesia pues el próximo 17 de julio recibirá por imposición de manos y oración consecratoria de Mons. Pedro la orden del Diaconado en camino al Presbiterado, Esta ceremonia completa se puede encontrar en el YouTube de Seminario Diocesano. Link: https://www.youtube.com/watch?v=T4radjzY0ok Señor bendice a nuestros sacerdotes y seminaristas, alimenta en ellos el fuego de su amor por ti y por tu pueblo. VIDEO:

Mons. Laxague admite en las Sagradas Ordenes al seminarista A. Di Fabio



ORACIÓN A SANTA FLORENTINA De Campana abogada divina eres tú del Señor la elegida, tus plegarias, oh! fiel Florentina, nos inunden de paz y de amor. Tu manto extiende sobre este pueblo porque desea tu protección; sé tú la guía, su intercesora y por nosotros, ruega al Señor. Amén.

