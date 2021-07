» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca







TOPE RACE: La categoria visita el autódromo porteño por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos.Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. TRABAJAR: Luego de trabajar en el auto para el TC Regional se pudo terminar el mismo y la idea llegar a la carrera pero el tema presupuestario le jugó en contra al representante de Zárate. CONSENSUAR: Luego de consensuar los dirigentes del Club entrerriano se tomó la determinación que la próxima carrera para el Turismo Pista se desarrollará en el escenario de Concepción de Uruguay con sus tres clases el fin de semana del 30-31/7 y 1/8. CRECIMIENTO: Sin duda que la Fórmula Tres Metropolitana tuvo un crecimiento importante en esta temporada donde viene de correr en el autódromo de La Plata con un parque de 34 autos luego de cerrar el año con quince autos. Todo un acierto de los dirigentes de la misma. DECIDIR: Ante la no continuidad por el momento el Campeonato Rally Federal el equipo de Campana decidió buscar la posibilidad de realizar una prueba para saber donde están parados con sus autos. UBICADOS: El equipo local del Rally está compuesto por la familia Emma que presenta cinco autos los cuales están en taller ubicado en la ciudad de Campana donde se trabaja en los autos de cara para cuando retome el campeonato. ACUERDO: En definitiva el equipo tomó la determinación de encontrar una buena suspensión y tener los amortiguadores acuerdo para tal emprendimiento que a partir de ahora cuenta con los servicios de Carlos Debesa. HERMANOS: Hoy por hoy los que están corriendo en el equipo los hermanos Emma es decir Gustavo, Gabriel y German también la hija de Gabriel con un Ford Fiesta Victoria con su primo como navegante y el auto quinto es para otro de los primos de Victoria. Sin duda una familia muy avocado al Rally. TOPE RACE JUNIORS: Como se esperaba este fin de semana la categoria está visitando el autódromo de Capital Federal donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. ESTAR: El pasado miércoles en el autódromo de San Nicolás estuvo probando un Formula Riccardi el sobrino de los hermanos Carfagno que viene corriendo además en karting. LLEGAR: Tras la posibilidad de probar el Ford el piloto local Juan Zucconi se muestra trabajando en el tema de los presupuestos para llegar en corto plazo a subirse a ese auto de la estructura de Oyanarth de Pilar. SUBIRSE: Lo concreto es que se intentará poder subirse al auto para el Turismo Cuatromil Argentino con la idea antes que finalice el presente calendario poder realizar desde adentro alguna carrera para tomar experiencia. F UNO ARGENTINO: La categoria con tantos años en el automovilismo este fin de semana por otra carrera de su campeonato donde desde las 10 hs arrancan su espectáculo en el autódromo porteño. EVALUAR: Parece que ahora Gonzalo Conti está evaluando en empezar en la categoria Alma a correr y así lo expresó en una nota en nuestra página de Facebook de Rincón Tuerca donde por estos días definira su continuidad. POSEER: También contó en esa nota que posee un Fiat Uno armado para la categoria Alma pero debe trabajar bastante para ponerlo en pista lo que por el momento Conti no tiene decidido poder armarlo. ENTRENANDO: El varias veces cambió de motocross Dario Arcos está en nuestra zona entrenando con su moto y acompaña a los hermanos Garrido quienes están girando para mantener intacta sus condiciones de cara el comienzo del campeonato de motocross que el próximo mes puede volver a la actividad. CATEGORIA CARX: Llegan al autódromo porteño este fin de semana con su habitual espectáculo donde la carrera se desarrolla entre el asfalto y tierra donde desde las 11 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. CORRER: El zarateño Ivan Gonzalez viene de correr en la Clase A del GT 900 que se presentó en el autódromo de La Plata donde la rotura de la caja y un problema en la varilla del acelerador los dejó sin posibilidades en la final. REPASO: De cara a la próxima carrera Gonzalez dejó el auto en lo de su motorista en Lanus para que se pueda trabajar y hacer un repaso en su totalidad del mismo pensando en lo que viene. INVITADO: Y lo que viene es una carrera con piloto invitado donde el zarateño ya tiene decidido será Jack alguien que confirmó en estar presente para acompañar esta propuesta de Gonzalez. VOLVER: Finalmente el autódromo de 9 de Julio está habilitado para volver a realizar competencias a nivel zonal y también nacional donde ya algunos dirigentes de categorias estan conversando con sus pares de aquel autódromo. DOS: Ya quedó confirmado que la categoria TC Bonaerense llegará el próximo fin de semana al autódromo de Dolores donde desarrollaron dos carreras del campeonato una el sábado y la otra el domingo. VICTORIA: Viene de correr en el kartódromo de Zárate donde la categoria Rotax con cien pilotos desarrollo otra fecha de su campeonato donde en su clase Bautista Panetta obtuvo otra victoria para continuar peleando el presente campeonato. Poderoso el chiquitin! DEBUT: El debut de Gastón Iglesias en la categoria Alma se puede concretar el próximo domingo en la Clase TC 1100 con el auto que tiene los motores de Enrique Bustos y el chasis a cargo del Topo Gonzalez que acerca sus conocimientos. TOPE RACE SERIES: En el autódromo del Galvez la categoria visita este escenario este fin de semana con su limitado parque de autos donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. PARTICIPO: El Turismo Pista corrió en Bs As. y en la Clase Uno participó el zarateño Leandro Cracco que fue un fin de semana muy complicado a tal punto que el sábado se retiró del autódromo y el domingo vio la carrera por televisión. CAMBIAR: Basado en los diferentes problemas que debió enfrentar en la carrera provocó que Cracco decidiera cambiar de equipo y desde la próxima carrera contará la atención del equipo de Divela Team tras llegar un acuerdo esta fin de año y segura con los motores de Lamuedra. AUSENCIA: El pibe tenia todo encaminado para correr en karting pero el tema económico lo condicionó y ahora en la categoria Kart Plus la ausencia está confirmada. CHASIS: La próxima fecha para los chasis del Regional se concreta el venidero 18 de este mes en el autódromo capitalino lo que tiene motivado a sus pilotos. PROBABLE: Es muy probable que el piloto local Gastón Fernandez sea parte de esta competencia con su Chevrolet en la Clase de los chasis y se trabaja para llegar a la misma con todo el equipo que atiende el mismo en su taller. PREOCUPADOS: Sus amigos están preocupados porque Sandro Ariú se muestra enojado en las redes donde se muestra muy contestador con quien lo desea enfrentar. La falta de carrera puede ser el disparador de su momento o esta nervioso. ELECTRICO: Sergio Tapié tiene en vilo a los muchachos con su auto eléctrico que dejó entrever ir a las picadas para demostrar el potencial que tiene el auto Ford K que posee nuestro personaje. SORTEO: En la categoria Turismo 4000 Argentino en lo previo a la carrera se desarrollo un sorteo entre los pilotos donde el representante de Zárate Nicolas Laccette obtuvo un embrague de competicion. PUESTO: Continuando con Nicolas Laccette se presentó en el autódromo de La Plata con el Ford en el Turismo 4000 Argentino donde en la final terminó en el puesto décimo séptimo con la motorizacion de Matias Guillen. CONTINUAR: Luego de la última carrera donde viene de correr Emiliano Falivene dejó entrever que sigue con el presupuesto adquirido continuará en la categoria Kart Plus tratando de estar quienes pelean el campeonato. SOPESAN: Ya están en el local de motos eléctricas los nuevos moldeos que ingresaron al mercado norte en la esquina de Rawson y Alberdi que sopesan las bondades que muestran las mismas por las tres terminales que alli se pueden observar. CONCRETAR: Es probable que a partir del mes de agosto se pueda realizar carreras de ciclomotores en el circuito de Marcos Paz dado que estan trabajando para concretar la posibilidad como ya anunciamos. ACCION: De concretarse se podrá ver en acción a los jóvenes campanenses Fausto Ciaponi y Lisandro Acosta que vienen corriendo en la clase Moto Mini donde vienen desarrollando en un buen nivel competitivo. PREPARADO: Todo está preparado y listo para el próximo domingo en el equipo de Juan Pablo Galliano de cara a la carrera del TC Bonaerense en el autódromo de Dolores donde la Cupecita Chevrolet está terminada para salir a pista. ABIERTO: El circuito "Al Límite" sigue abierto los fines de semana para que los pilotos de motocross lleguen a escenario de Zárate en el horario de 9 a 18 hs con toda la burbuja que exige el trazado mencionado. MOTIVADO: En el equipo todos están contentos y motivados para buscar el campeonato en la categoria Kart Plus donde Constanza Toledo viene de ganar y esta en un buen momento deportivo lo que agigante las ilusiones para todos. JUNTOS: En la última carrera del Prokart se los pudo ver trabajando Fabian Martinelli y Marcelo Lopez llevando adelante la puesta apunto de su piloto con su vehículo. CENA: Esto provocó que la cena de ese fin de semana llevó a volver a verlos juntos disfrutando de las delicias de las cuestiones gastronómicas de Miryam que debió alimentar a todo el equipo con Marcelito y Fabiancito. Mirá vos! ENCAMINADO: Todo hace pensar que ya está encaminado el auto para el TC 1100 de Gastón Fernandez que el viene desarrollando una buena performance hasta lo que se realizo en la categoría con el apoyo de su padre Guillermo y la motorizacion de Sanchez con el armado de este producto se realiza en el taller de la dinastia Fernandez.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar