Breves: Deportivas

TOP RACE: ABELLA 12º Ayer se disputó la primera final de la cuarta fecha de la temporada 2021 del Top Race, que cuenta con la participación del Intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, quien finalizó en el 12º puesto de la prueba ganada por Ian Reutemann (Toyota). El podio lo completaron Marcelo Ciarrocchi (Ford) y Stéfano Di Palma (Fiat). Este domingo, desde las 12.05, se correrá la segunda final, siempre en el circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.



PUMAS DISCRETOS Con una floja actuación, el Seleccionado Argentino de Rugby venció ayer 24-17 a Rumania en Bucarest después de siete meses de inactividad. Los puntos de Los Pumas en el primer tiempo llegaron gracias a los tries de Rodrigo Bruni y Santiago Cordero y un try penal forzado con el scrum. En el complemento, después que el local iguale el marcador, el desnivel apareció por intermedio del debutante Juan Martín González, cuyo try fue convertido por Domingo Miotti. Los próximos compromisos del combinado dirigido por Mario Ledesma serán frente a Gales, un rival de mucha mayor jerarquía que Rumania. DEBUT CON TRIUNFO Argentina se presentó con victoria en el Mundial U19 de Básquet que se está desarrollando en Letonia: venció 69-68 a España con un gran segundo tiempo. Las figuras albicelestes fueron Alejo Azpilicueta (15 puntos), Juan Francisco Fernández (13) y Gonzalo Corbalán (11). Hoy, el Seleccionado Juvenil disputará su segundo encuentro del Grupo C frente a Corea del Sur, que ayer fue vapuleado 117-48 por Francia. SE DEFINEN LAS PLAZAS Este domingo, el básquet conocerá los últimos cuatro boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio cuando se disputen las finales de los cuatro torneos clasificatorios: en Kaunas, el local Lituania se medirá frente a Eslovenia (el ganador será rival de Argentina en la fase de grupos); en Belgrado, el local Serbia jugará frente a Italia; en Split (Croacia), Brasil chocará con Alemania; y en Victoria (Canadá), República Checa buscará su pase ante el ganador del partido que anoche jugaban Turquía y Grecia. NBA: MILWAUKEE FINALISTA Con 27 puntos de Jrue Holiday y 32 de Khris Middleton, Milwaukee Bucks venció anoche 118-107 a Atlanta Hawks y se coronó campeón de la Conferencia Este de la NBA, a pesar de no contar con su máxima figura, el griego Giannis Antetokounmpo. De esta manera, el martes comenzarán las Finales entre Phoenix Suns (campeón de la Conferencia Oeste) y Milwaukee al mejor de siete partidos. AVANZA FEDERER A poco de cumplir 40 años, el suizo Roger Federer sigue mostrando vigencia: ayer superó 6-4, 6-4, 5-7 y 6-4 al británico Cameron Norrie y avanzó a los Octavos de Final de Wimbledon. En dicha instancia se medirá frente al italiano Lorenzo Sonego. Ayer también ganaron el ruso Daniil Medvedev (6-2 en el quinto set al croata Marin Cilic) y el alemán Alexander Zverev (superó en cuatro parciales al estadounidense Taylor Fritz), otros dos del grupo de favoritos que encabeza el serbio Novak Djokovic (Nº 1 del mundo). Entre las mujeres, ayer se destacaron los triunfos de Ashleigh Barty, Barbora Krejcikova, Angelique Kerber y Cori Gauff. La actividad en el césped del All England se reanudará el lunes, después del tradicional descanso dominical.

Breves: Deportivas

4 de Julio de 2021

