Anoche se impuso 3-0 con goles de De Paul, Martínez y Messi en un partido con altibajos y el martes jugará semifinales frente a los cafeteros, que eliminaron a Uruguay. En un encuentro que logró resolver con mucha mayor comodidad en el marcador que en el trámite, Argentina venció anoche 3-0 a Ecuador por los Cuartos de Final de la Copa América y el próximo martes estará enfrentando en semifinales a Colombia, que eliminó en los penales a Uruguay. Los dirigidos por Lionel Scaloni lograron abrir el marcador recién a los 40 minutos del primer tiempo por intermedio de Rodrigo De Paul, luego de no poder aprovechar tres situaciones muy claras en esa primera parte: Lionel Messi falló un mano a mano (su definición pegó en el palo), a Lautaro Martínez le ahogaron el grito sobre la línea y Nicolás González chocó en dos oportunidades con el arquero Hernán Galíndez. El gol del mediocampista del Udinese (tras una gran asistencia de Messi) parecía abrir un partido en el que Argentina ya había sufrido avances de Ecuador que mucho peligro generaron sobre el arco que defendió Emiliano Martínez. Sin embargo, en el complemento, esa tónica se mantuvo: Argentina no pudo asumir el control del trámite del encuentro porque tuvo dificultades para sostener la tenencia de balón y, entonces, Ecuador se acercó en diferentes oportunidades al empate, especialmente con desbordes por las bandas. En este contexto, los ingresos de Guido Rodríguez y Ángel Di María fueron positivos para el combinado nacional. El volante central le dio mejor orden y equilibrio a la formación de Scaloni, mientrs "Fideo" terminó injerencia en los dos goles que liquidaron el encuentro. En el primero fue parte de la presión que permitió que Messi recupere y asista a Martínez para el 2-0. Y en el tercero generó el tiro libre que la Pulga colgó de un ángulo para el 3-0 final. "Pudimos abrirlo, pero después el árbitro hizo que se enrede el partido. Al final llegaron los goles para liquidarlo", señaló Messi tras el encuentro. "A veces no se puede jugar porque el rival también juega, la cancha tampoco ayudó mucho, está bastante mala, aunque no es excusa, porque es igual para todos, pero quizás a los que intentamos jugar se nos complica más. Lo importantes es que sacamos el partido adelante", agregó el capitán argentino. Finalmente, el rosarino se refirió al próximo compromiso de Argentina, que el martes enfrentará a Colombia en semifinales: "Hay que ir con tranquilidad, hay que pensar que es una Selección muy dura, con jugadores duros y de experiencia, que salen rápido a la contra. Ojalá podamos dar un paso más y estar en la deseada final", cerró Messi, ilusionándose con su cuarta final de Copa América y, por qué no, con su primer título. El combinado cafetero disputó un discreto encuentro de Cuartos de Final frente a Uruguay y después del empate 0-0 en los 90 minutos, avanzó a semifinales gracias a su efectividad desde los doce pasos: Duvan Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Borja convirtieron sus ejecuciones, mientras en Uruguay acertaron Edinson Cavani y Luis Suárez, pero fallaron José María Giménez y Matías Viña. La semifinal entre Argentina y Colombia será el martes desde las 22.00 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, mientras el lunes, desde las 20.00, Brasil y Perú definirán al primer finalista de esta Copa América en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni. ECUADOR (0): Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Ayrton Arboleda, Piero Hincapié, Diego Palacios, Ángel Mena, Alan Franco, Carlos Gruezo, Jherson Méndez, Pervis Estupiñán y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro. GOLES: PT 40m Rodrigo De Paul (A). ST 39m Lautaro Martínez (A) y 45m Lionel Messi (A). CAMBIOS: ST Michael Estrada por Gruezo (E) y Gonzalo Plata por Diego Palacios (E), 24m Moisés Caicedo por Franco (E), 25m Ángel Di Maria por Lo Celso (A) y Guido Rodríguez por Paredes (A), 37m Nicolás Tagliafico por Gonzalez (A) y Leonardo Campana por Preciado (E) y 48m Sergio Agüero por Martínez (A). EXPULSADO: ST 45m expulsado Hincapié (E). ESTADIO: Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia). ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil)

EL FESTEJO DE DE PAUL CON MESSI, QUIEN LO ASISTIÓ PARA LA APERTURA DEL MARCADOR EN EL CIERRE DE LA PRIMERA PARTE.



Copa América:

Argentina le ganó a Ecuador y ahora va por Colombia

