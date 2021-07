INGLATERRA SACÓ CHAPA En el cierre de los Cuartos de Final de la Eurocopa, Inglaterra goleó ayer 4-0 a Ucrania con un doblete de Harry Kane y tantos de Harry Maguire y Jordan Henderson. Su rival en la semifinal que se disputará el próximo miércoles será Dinamarca, que este sábado eliminó a República Checa al imponerse 2-1 con goles de Thomas Delaney y Kasper Dolberg (descontó Patrik Schick para los checos). En tanto, la primera semifinal, a jugarse el martes, pondrá frente a frente a España e Italia.



BORRÉ, HACIA ALEMANIA Aunque todavía no fue oficializado, todo indica que Rafael Santos Borré dejará River Plate y seguirá su carrera en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. El colombiano ya tendría arreglado su contrato con el conjunto alemán y estaría arreglando condiciones para que el conjunto de Núñez reciba un resarcimiento económico por su partida (su contrato con el Millonario ya finalizó). SÁBADO DE AMISTOSOS Los equipos argentinos siguen avanzando con sus preparaciones para el segundo semestres y ayer fue jornada de encuentros amistosos: Racing, con el campanense Leonardo Sigali como titular, cayó 2-0 ante Lanús; Newells le ganó 2-1 a San Lorenzo; Independiente venció 1-0 a Gimnasia de La Plata; Rosario Central superó 2-1 a Unión (SF); Vélez derrotó 1-0 a Estudiantes (LP); Argentinos le ganó 1-0 a Huracán; y Platense y Atlético Tucumán igualaron 1-1. PRIMERA B METRO En el cierre de la 16ª fecha del Torneo Apertura, Cañuelas le ganó 1-0 como visitante a Fénix, mientras Deportivo Armenio igualó 1-1 con San Miguel. La 17ª y última jornada se disputará el viernes y tendrá como choque principal al duelo entre el líder Colegiales (28 puntos) y el escolta Sacachispas (27). PRIMERA C La 17ª y antepenúltima fecha del Torneo Apertura se disputará íntegramente hoy. El líder Dock Sud (31 puntos) recibe a L.N. Alem, mientras el escolta Central Córdoba de Rosario (28) visitará a Real Pilar. Por su parte, Argentino de Merlo (27) visitará a Ituzaingo, mientras Laferrere (26) será local ante Berazategui. GOLEARON LAS MILLO Por los Cuartos de Final de la Primera A Femenina, River Plate venció ayer 5-1 a Gimnasia (LP) y espera ahora por el ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente que se disputará hoy 13.30. Este domingo también jugarán San Lorenzo vs Rosario Central. Y mañana lunes lo harán UAI Urquiza vs El Porvenir.

Breves: Fútbol

4 de Julio de 2021

