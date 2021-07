Invitamos a diferentes referentes del comercio, la industria, la educación universitaria y profesionales de Campana a pensar en nuestra ciudad en términos de largo plazo. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, varios son los denominadores comunes y las coincidencias. HERNÁN PIRSCH - DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL CAMPANA DE LA UNLU "Apelando a nuestra ubicación en este corredor productivo de la zona norte de la provincia, pesando en la importancia de los puertos que nos conectan con el mundo y en la importancia de las empresas que se instalan aquí, nos preguntamos qué futuro queremos o esperamos para Campana… Sabemos que tenemos dos universidades nacionales que ofrecen una amplia gama de carreras que forman profesionales que nutren el crecimiento de nuestra comunidad. Como universidad, sabemos que tenemos que pensar en los próximos años y prepararnos para los cambios que nos deparará el futuro. Pero esos cambios no nos servirán de nada si no es toda la comunidad la beneficiada. No podemos pensar en un futuro con sectores excluidos. Tenemos la posibilidad de generar un plan de crecimiento para nuestra ciudad, y en ese sentido nos imaginamos un sector insular que será un actor trascendental para la vida de nuestro Partido, imaginamos a la industria del conocimiento como un motor que empuje nuestro crecimiento. Y en ese crecimiento nos permitimos pensar en una comunidad más integrada, porque el futuro será con todos".

HERNÁN PIRSCH OCTAVIO LAGAR - PRESIDENTE DE LA CÁMARA UNIÓN DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE CAMPANA "En términos de futuro, veo una ciudad pujante. A pesar de la pandemia, como comunidad jamás bajamos los brazos, ni dejó de luchar. Por eso creo que tenemos un futuro promisorio, de crecimiento y sobre todo de unidad. Porque tenemos una gente maravillosa: comerciantes, industriales, vecinos en general que queremos lo mismo y eso es lo mejor para Campana. Seguramente, los próximos años serán de un gran esplendor que todos juntos vamos a construir".

OCTAVIO LAGAR NÉSTOR MANUCCI - PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL CAMPANA "Soy optimista. Dentro de 50 años, me imagino una Campana creciendo, productiva, pero principalmente alineada y logrando los objetivos de Desarrollo Sostenible que son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo de calidad y crecimiento económico, innovación en la industria y nuestras PyMEs, y en la infraestructura de nuestra ciudad, reducción de las desigualdades… una ciudad sostenible al igual que toda la región norte que nos rodea. Producción y consumo responsable, acción por el clima, conservación de la vida subacuática en el río Paraná, conservación de todo el ecosistema terrestre tanto de la ciudad como de las islas… paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos… hay una frase que nos identifica como institución y la cito para finalizar: Los que dicen que es imposible, no deberían molestar a los que lo estamos logrando".

NÉSTOR MANUCCI MAURICIO MESTRINER PANADERÍA SOL DE MAYO "Me imagino a Campana muy muy industrial, con una gran costanera y un desarrollo hacia las afueras de Campana, como una sola mancha urbanizada entre el centro y Otamendi. Veo también a nuestra isla más poblada, con servicios y recursos turísticos, diversificando así los ingresos de la ciudad. Quiero que sea muy limpia, linda, prolija, ordenada... y también con una gran vida cultural". MIGUEL ÁNGEL SOSA - DECANO DE FACULTAD REGIONAL DELTA DE LA UTN "Imagino una ciudad totalmente integrada de modo digital, enfocada en el desarrollo sostenible de manera que sus procesos industriales y de todo tipo estén en línea con los conceptos de la economía circular, e incluso que aunque no se pueda producir en territorio campanense, la energía que consumamos sea de origen renovable. Que la movilidad urbana sea eléctrica y eventualmente a hidrógeno según la necesidad y el porte del vehículo. Me gustaría ver una ciudad Minimizando o llevando casi a cero la polución ambiental, con su infraestructura madura, y con una puesta en valor de los espacios públicos puestos a disponibilidad de sus vecinos y de quienes nos visiten. Me gustaría una ciudad que tienda y atienda la inclusión, con servicios de salud óptimos, pero también con mucha oferta cultural y deportiva a lo largo y ancho del Partido. Una ciudad con sus instituciones trabajando de manera integrada, con las universidades trabajando junto al municipio y las empresas en un triángulo virtuoso que hoy no ocurre y que sería muy deseable. Esa integración gestaría desarrollo tecnológico, la asesoría a emprendedores, a PyMEs... todo en pos de generar cada vez mayor cantidad y calidad de empleo. Imagino una ciudad poderosa, también con una asistencia social y políticas de inclusión activas para quienes lo necesiten".

MIGUEL ÁNGEL SOSA JOSÉ LUIS CASTAGNO - FISCAL GENERAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE CAMPANA "Campana ha crecido mucho estas últimas décadas y últimamente estamos recuperando la costanera, una ventana hacia la naturaleza y el río. Sería bueno entonces que en los años que siguen, el crecimiento esté acompañado por la preservación y recuperación de espacios verdes. Y si se avanza sobre el río, que sea manteniendo y planificando espacios públicos… también pensar en avenidas que integren los vecindarios. Y como es una ciudad bastante contenida y las distancias son cortas, pensar en bicisendas dado que también el aire será más limpio dado que los automotores a combustión interna será cosa del pasado y los motores serán eléctricos. También me imagino a Campana con un buen servicio de transporte público, incluyendo un tren que funcione adecuadamente y no necesitemos de vehículos particulares para llegar a Capital Federal. Otro desafío para el futuro es fomentar y hacer crecer el sistema de Salud, tanto público como privado, que incluso hasta pueda captar las necesidades de la región".

JOSÉ LUIS CASTAGNO PEDRO PICCIAU - RESTAURANTE ITALPAST "En 2022 va a ser 70 años que vivo en Campana. La vi crecer en todos los sentidos, había muy pocas calles asfaltadas en aquellos años. Yo veo una gran oportunidad en la isla, ahí, esperando, donde hay tanta tierra que no se utiliza en forma racional. Se podrían hacer diques de protección y disponer de una tierra muy cerca de Buenos Aires, que es donde está la mayor concentración de gente y de consumo, desarrollando a la isla como una fuente de trabajo e ingresos asociados al cultivo de frutas y hortalizas, y al turismo".

PEDRO PICCIAU ROLANDO CAFFERATTA - INMOBILIARIA CADEMA "Hace tiempo que pienso que Campana tiene grandes oportunidades, pero hay algo que nunca terminamos de hacer y es vender la marca "Campana". Nuestro territorio inicia en el kilómetro 61. Sin embargo, conceptualmente, para la gente Campana es "lejos", sin embargo estamos solo 10 kilómetros más que el centro neurálgico de Pilar, respecto a Capital Federal. Es un concepto que es muy difícil de cambiar pero se puede trabajar en eso como una política estratégica. Nosotros tenemos una ventaja incomparable: yendo hacia el norte, somos la primera ciudad que no es Gran Buenos Aires. Y no lo va a ser nunca, si Dios quiere, gracias a los bajos del río Luján y justamente, son esos 10 kilómetros que nos separan de la cercanía de Pilar y nos posicionan en la supuesta lejanía de Campana. Pero además, tenemos el río Paraná, y el Parque Nacional. Entonces, con el tema industrial bastante resuelto, Campana debería imponerse como un lugar ideal para habitar. Estamos cerca del río, está la zona de Cardales que es hermosa, y tenemos un montón de tierra apta para que la gente pueda venir a vivir en una ciudad que, históricamente, tiende a generar trabajo. Y volviendo al tema de la lejanía, también es cierto que claramente es más frecuente que no sea necesario estar los 5 días de la semana en la oficina. Lo que antes era complicado, es decir, vivir en Campana y viajar todos los días a Capital, probablemente eso baje a uno o dos días a la semana. Entonces, vislumbro gente viviendo en Campana, montando su oficina en casa, con todos los beneficios de no pertenecer al Gran Buenos Aires. Veo en el futuro de Campana una ciudad ideal para habitar, con trabajo, ordenada… con calidad de vida y esparcimiento, centros comerciales, cerca de Capital Federal, con buenos centros de salud, y una buena oferta educativa".

ROLANDO CAFFERATTA FEDERICO SZIR - PRESIDENTE DE LA CÁMARA JÓVENES EMPRESARIOS & EMPRENDEDORES DE CAMPANA "Imagino una ciudad ejemplo, donde cada vecino tenga acceso a la educación y atención médica que merece, a empleo de calidad creado por emprendimientos y empresas campanenses, generando un círculo virtuoso para nuestra comunidad. Una ciudad con memoria, con identidad, dinámica y moderna, con oportunidades, en la que nuestros nietos no duden en quedarse, desarrollarse y crecer".

FEDERICO SZIR MARCELO FIORANELLI - PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS ZÁRATE - CAMPANA "Imagino una ciudad y una industria más apegada, celosa y respetuosa del Derecho Ambiental, con mejor calidad de suelo, aire y agua… es algo que tenemos que empezar alguna vez, aunque no lo veamos nosotros. Y claro, también pienso y sueño en una ciudad donde sus vecinos tengan un acceso a la justicia con mucha más celeridad, más abierto. Imagino una justicia mucho más virtual, y con edificios y tribunales acordes, empleados bien pagos, un sistema de justicia que sirva a la gente y no sólo a los poderosos".

MARCELO FIORANELLI



136º Aniversario de Campana:

Una ciudad con menos polución, moderna e inclusiva

