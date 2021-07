DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Qué opinan los referentes políticos sobre la campana que se viene







La ciudad afronta distintos desafíos. Algunos marcan agenda, como la crisis sanitaria, el deterioro económico y la seguridad. Otros emergen como retos estructurales que van a determinar el futuro de nuestra comunidad: el medioambiente, la diversificación de la matriz productiva, la ampliación de infraestructura hacia los barrios y la cuestión de género. Y al ritmo de estos cambios, también se avizora el surgimiento de nuevos actores como los jóvenes, que imprimen su propia dinámica, y los emprendedores. Para conocer la visión de la clase dirigente, La Auténtica Defensa presenta este resumen de proyecciones sobre la ciudad que hoy cumple 136 años. Y seguirá cumpliendo muchos más. MARINA CASARETTO - PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Es necesario generar una ciudad con actividad económica sostenible en el tiempo, haciendo un fuerte hincapié en sus recursos naturales, que a la vez son valiosos desde lo turístico. Necesitamos avanzar hacia una ciudad estructurada bajo los nuevos paradigmas internacionales que tenemos para proteger al medioambiente y ser una sociedad sustentable. Por otro lado, un punto importante es la modernización del Estado. Hemos hecho un trabajo importante en los últimos años. Pero no solo hace falta mayor tecnología, sino modernizar el Estado acercándolo al vecino, pensando en una ciudad descentralizada ante el crecimiento y expansión geográfica de su población. Esto la hará también más inclusiva. También creo que tenemos que recorrer un camino largo todavía en cuanto a igualdad de género. La comunidad se está aggiornando, se están produciendo cambios y se evidencian aprendizajes. Pero tampoco podemos negar que falta mucho trabajo.

MARINA CASARETTO SERGIO ROSES - SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Campana es nuestro lugar en el mundo. Una ciudad que a lo largo de la historia acompañó el desarrollo económico argentino. Fue parte central de la Argentina agroexportadora al punto que radicó el primer frigorífico y desde su puerto partió el primer embarque de carne enfriada a Europa. Más adelante fue el lugar donde se establecieron las primeras industrias, como la primera refinería de Sudamérica. En el tiempo, nuestra ciudad prosperó en el auge del modelo de sustitución de exportaciones, con Dálmine como emblema. Y en los 90s la apertura y desregulación potenció la logística orientada al comercio exterior. En breve, si a Argentina le va bien, a Campana le va mejor. Mientras trabajamos para que nuestro país recupere la senda del desarrollo, Campana mira al futuro con sentido estratégico: orgullosa de su tradición productiva, que se remonta al origen de la industria nacional, se proyecta e inserta en un mundo globalizado, y es consciente del desafío ambiental. Así procura un balance con la naturaleza, con eje en un emblema, que es su Parque Nacional. La ciudad industrial, que hace compatible la producción con el medio ambiente, para proyectarse como un lugar para invertir, producir, trabajar y vivir. Eso significa una Campana que se proyecta al futuro, con eje en el desarrollo sostenible.

SERGIO ROSES NELDA GARCÍA - PRESIDENTA CONSEJO ESCOLAR DE CAMPANA Campana, la ciudad que elegí para formar a mi familia, en la que vivo hace 30 años, la veo crecer en todos sus aspectos. En los últimos 5 años creció no solo demográficamente, sino en oferta educativo para niños, jóvenes y adultos. Hoy 6 de julio, la sueño como una ciudad que siga creciendo, una abierta, ordenada y segura. Una ciudad donde la educación continúe como eje principal. Pasada esta pandemia, deberíamos replantearnos qué hicimos y qué debemos hacer para fortalecerla, poniendo foco en educación, capacitación y en el desarrollo integral de cada uno. Deseo escuelas abiertas, con todos los jóvenes estudiante y los docentes transmitiendo sus saberes expertos, siendo la educación lo esencial para crecer en sociedad.

NELDA GARCÍA SOLEDAD ALONSO - DIPUTADA PROVINCIA FRENTE DE TODOS Me gustaría que nuestros hijos e hijas vivan mucho mejor que nosotros. Que se puedan quedar en la ciudad para estudiar la carrera que gusten, y desarrollarse profesionalmente. También, una ciudad que no esté tan segmentada entre el centro y los barrios, sino por el contrario más unificada. Que los servicios públicos y los servicios esenciales de todos estén cubiertos, otro hospital más grande, con más y mejores salitas de atención primaria. Y como voy a tener 94 años, esperaría que haya un mejoramiento en los servicios para adultos mayores, desde el sistema de salud hasta los geriátricos.

SOLEDAD ALONSO CARLOS ORTEGA - DIPUTADO NACIONAL FRENTE DE TODOS A mi me gustaría que la nuestra sea una ciudad mucho más inclusiva, con mejor educación, de calidad y en todos los niveles, porque la formación de nuestros jóvenes es lo más importante y a fin de cuentas eso determina el nivel de vida de una sociedad. También un mejor sistema de salud, que incluya a todos y cada uno de los campanenses sin que haya una diferencia tan marcada entre el centro y los barrios, y que estos cuenten con más seguridad para que los ciudadanos puedan vivir tranquilos.

CARLOS ORTEGA STELLA MARIS GIROLDI - CONCEJAL FRENTE DE TODOS Y EXINTENDENTE En 50 años, veo a Campana más articulada e integrada en términos de espacio, con los barrios ya no reclamando por servicios básicos sino desarrollados, con vida prácticamente autónoma, cuyos vecinos tengan que ir al centro sólo porque no tienen más remedio. Nos veo más integrados con Zárate, con una Ruta 6 totalmente urbanizada en sus márgenes, pero también administrando con la ciudad vecina intereses comunes como la disposición final de los residuos domiciliarios, o la generación de agua potable a partir de plantas potabilizadoras con tomas en río Paraná. Veo una ciudad que, de la mano del Parque Nacional, nuestra costanera, la isla y una oferta gastronómica variada y de calidad, vive también del turismo de cercanía. Veo a una ciudad, también, de excelencia mecánica y tecnológica, apalancada en ser la Cuna del Primer Automóvil Argentino, en las escuelas técnicas y en una Regional Delta de la UTN que convoca a estudiantes de todos los puntos del país, y ya se quedan a vivir porque luego son captados por nuestras industrias. Finalmente, veo totalmente consolidada aquella visión del plan de Desarrollo Estratégico de un centro productivo y logístico ecoeficiente. Sigamos soñando y haciendo Campana.

STELLA MARIS GIROLDI KARINA SALA - CONCEJAL JUNTOS POR EL CAMBIO Campana es una ciudad llena de oportunidades, desde su fundación fue pionera en la zona y nunca dejó de crecer. Hemos logrado un polo industrial, educativo y comercial, en constante crecimiento, el cual debemos potenciar apuntando al crecimiento de economías sustentables. Imagino que Campana por su ubicación geográfica va a ser una zona portuaria con un centro logístico de gran envergadura y por otro lado con una industria en turismo de cercanía que va a permitir el desarrollo del territorio insular. Una ciudad integrada, en expansión gracias a la fuerza pujante y emprendedora de cada uno de los Campanenses.

KARINA SALA ALEJO SARNA - CONSEJERO ESCOLAR FRENTE DE TODOS En un nuevo aniversario de Campana, es muy importante reflexionar sobre la ciudad que debemos seguir construyendo en el marco de un contexto de crisis climática y calentamiento global. Creo que el principal desafío que tenemos las y los campanenses es el de poder generar una transición ecológica hacia un modelo de desarrollo sustentable que permita mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina cuidando el medioambiente, cosa que hasta hoy es una deuda pendiente. Tenemos una responsabilidad histórica y es la de poder dejarle una mejor ciudad a las próximas generaciones y sin dudas eso hoy nos exige proyectar una Campana que esté a la vanguardia en la protección de los ecosistemas locales y el cuidado los recursos naturales para cuidar la ciudad que tanto queremos.

ALEJO SARNA ROMINA BUZZINI - CONCEJAL JUNTOS POR EL CAMBIO Sin perder su clara impronta industrial y logística, imagino una ciudad mucho más atenta al turismo de cercanía con el desarrollo de nuestra nueva costanera, y su interacción con la isla y el Parque Nacional Ciervos de los Pantanos. Imagino también una provincia más regionalizada, y desde ahí interactuar con proyectos en común con las ciudades vecinas, sobre todo Zarate, con la que nos une la ruta 6, que tendrá más el aspecto de gran avenida, ya que para entonces la imagino totalmente poblada en ese sector. Políticamente, sería estratégico formar parte de la Segunda Sección Electoral. Imagino a Campana siendo parte de un gran polo logístico estratégico, aprovechando nuestros puertos y la cercanía a las distintas rutas que nos conectan con el resto del país. Una Campana integrada en sí misma, sin diferenciación entre lo que hoy es el centro y los barrios, habiendo cubierto para ese entonces todos los servicios básicos que hoy carecen muchos de nuestros vecinos. Deseo fervientemente que la nuestra sea una gran ciudad de referencia. Para eso debemos empezar ahora: comprometernos en el presente para poder aspirar a un gran futuro.

ROMINA BUZZINI ADRIANO MODARELLI - PRESIDENTE JUVENTUD RADICAL DE CAMPANA Amante de sus avenidas, sus cruces, sus inmensas plazas y extensas tierras; Campana no dejó ni dejará nunca de sorprenderme. No solo por ser bellísima, sino también por ser una ciudad que emprende un camino de superación, que está en continua búsqueda de la adecuada sinergia entre el sector privado y los recursos locales. Una ciudad que lucha por una mayor inclusión y generación de oportunidades para todos sus vecinos. Este camino que emprende, no me caben dudas, conllevará miles de nuevos desafíos que nuestra ciudad podrá responder; desde el correcto cuidado al medioambiente, la potencialización de su desarrollo o la mayor incorporación de políticas publicas con perspectiva de genero, que pienso que la convertirán en un bastión ejemplar dentro de la provincia de Buenos Aires. Por último me gustaría destacar que percibo en Campana una esencia cultural significativa, donde se mantienen sus costumbres y sus locales de años. Pero además siento que hay algo que nunca perdió y espero que tampoco lo haga, y es el amor, el sentido de pertenencia, el orgullo de cada uno de sus vecinos por su ciudad. ¡Felices 136 años Campana!

ADRIANO MODARELLI GUSTAVO PARRAVICINI - FRENTE GRANDE CAMPANA Tenemos el deber de ser optimistas. Me imagino un ciudad integrada económica y socialmente con un Estado presente planificando y generando políticas públicas que acompañen el crecimiento de micro y medianas empresas, apoyando con innovación tecnológica, producción y/o servicios, oportunidades de comercio, con créditos blandos que los Gobiernos Provincial y Nacional ya han desarrollado. Hay que gestionar para que nuestra ciudad tenga acceso a estos recursos a través de la gestión del Municipio. Es importante pensar en diversificar la matriz productiva: nuestro ambiente no resiste una chimenea más. Esto no significa no reconocer las grandes industrias, pero es obvio que Campana sufre una desocupación muy alta con el impacto negativo que esto genera en toda sociedad. Sin dudas vuelve a tomar fuerza el rol del Estado local generando condiciones para buscar nuevas alternativas de negocios que seguramente necesitarán mano de obra, para lo que hace falta mucho diálogo con el sector empresarial local para acordar y planificar esa nueva forma de ver el desarrollo, que seguramente será con inclusión.

GUSTAVO PARRAVICINI MARCO COLELLA - CONCEJAL FRENTE DE TODOS Campana viene creciendo década tras década en cantidad de habitantes de manera importante y mucho se debe a la expansión del conurbano bonaerense. Eso es innegable e inevitable. Pensando en aprovechar y potenciar ese tipo de crecimiento de la mejor manera para nuestra ciudad, debemos promover el crecimiento de Campana no solo como ciudad industrial como la conocemos, sino turística. No nos olvidemos tampoco que Campana cuenta con el 70 por ciento de su territorio en sector insular, eso genera la posibilidad de ser un polo turístico y de industrias amigables que convivan con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La sustentabilidad tiene que ser un pilar fundamental de los gobiernos que vengan en los próximos años. Por otra parte, otro de los anhelos que uno tiene es el crecimiento de la infraestructura sanitaria. Si bien vamos aumentando la población, en este aspecto el Hospital se va quedando en el tiempo, su capacidad es insuficiente. Soñamos con un hospital de alta complejidad, o vinculado a la atención pediátrica, y estamos trabajando en esa dirección. Por último, no podemos dejar de pensar en la educación, en la radicación de más carreras terciarias y universidades que abastezcan las demandas de los nuevos emprendimientos, proyectos productivos e industrias. Es necesario empezar a ser más autónomos para que la ciudad concentre oportunidades para sus vecinos sin la necesidad de irlas a buscar hacia otros distritos, lo que implica tiempos y gastos.

MARCO COLELLA DIEGO SARNA - AVANZA CAMPANA Desde Avanza Campana creemos en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Por tal motivo afirmamos que es de suma importancia la posibilidad de lograr un municipio autosustentable que por medio de políticas de desarrollo y económicas logre satisfacer la demanda laboral y los emprendimientos de los vecinos. Somos conscientes de que en la cadena de obligaciones que conciernen al Estado, la economía es el eslabón mas importante y que de este dependen el resto de los eslabones como la educación, la salud, la seguridad, etc. Tenemos una ciudad rica en recursos, con el segundo puerto en cuanto a importancia de la provincia de Buenos Aires, con diversidad en grandes, medianas y pequeñas industrias, con importantes comercios y pequeños emprendedores, pero a su vez contamos con otros recursos a la espera de ser desarrollados y que significarían un gran aporte al crecimiento, como por ejemplo el turismo, un sector que ciudades cercanas han sabido desarrollar plenamente y que en Campana, a pesar de tener una historia muy rica -es la cuna del primer automóvil argentino y cuenta con un 60% de territorio isleño-, los gobiernos municipales siguen sin saber o querer explotar. En conclusión, desde Avanza Campana sabemos que tenemos una ciudad con mucha historia, con una gran cantidad de recursos y con vecinos que a través de los años han sabido poner el hombro para lograr la importancia que hoy tiene nuestra ciudad dentro de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, sabemos que, con un buen manejo desde el Estado, con transparencia y una gestión que esté a la altura, se puede lograr un futuro mucho mejor y mas próspero para las generaciones venideras.

DIEGO SARNA AXEL CANTLON - CONCEJAL UV CALIXTO DELLEPIANE Campana debe crecer en tres aspectos fundamentales: la actividad portuaria, el turismo y el tecnológico-educativo. Considero que son actividades que le pueden brindar un crecimiento mucho más grande de lo que nos imaginamos y sin perder esa identidad que nos caracteriza a los campanenses. La actividad portuaria debe consolidarse como eje de crecimiento. Campana es la tercera ciudad más importante en este sentido por detrás de Buenos Aires y Rosario, pero puede transformarse en la primera si CABA empieza a achicarse en este aspecto como tanto se viene hablando. Y nuestra ciudad tiene que estar lista para ese escenario, teniendo en cuenta las múltiples oportunidades que surgirían. En cuanto a la actividad turística, Campana tiene muchísimo para trabajar en el turismo de cercanía, de fines de semana, dado que se encuentra muy cerca de grandes centros urbanos como lo son Buenos Aires y Rosario. Contamos con un Parque Nacional y, además, nuestro Delta ofrece posibilidades para realizar turismo recreativo y también deportivo, que son variantes cada vez más buscadas. Finalmente, Campana debe impulsar el desarrollo de un polo tecnológico-educativo. La presencia en la ciudad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Luján (UNLu) permiten imaginar una vuelta más al perfil industrial que la ciudad ha tenido, apostando por la innovación tecnológica y la investigación.

AXEL CANTLON ANÍBAL VALDIVIA - PARTIDO NOS Nosotros tenemos la visión de un futuro mejor para Campana, haciendo hincapié en la seguridad de la comunidad. Queremos que las familias puedan vivir tranquilas, que puedan descansar en paz, que puedan saber que sus hijos van y vienen a salvo. Hay mucho trabajo que hacer en pos de la seguridad. Tengo una visión clara de este tema. La Argentina no es un país inseguro. Esos son los que tienen tsunamis, terremotos y huracanes. Argentina es un país delictual, nos han acostumbrado a vivir con el delito. Entonces lo que tenemos que hacer es desactivarlo, empezando por el mayor para evitar que prolifere el menor. Para esto se emplea lo que se llama inteligencia criminal: ir contra el narcotráfico y terminarlo de una vez por todas, porque el flagelo de la droga es lo que está coartando la tranquilidad y lastimando a todos nuestros jóvenes. Por el lado productivo, si bien Campana es una ciudad pujante con un parque industrial muy importante, debemos hacer hincapié en aliviar la presión impositiva a los empresarios, porque si se funden no puede haber trabajo para la gente. A mi me preocupa muchísimo la falta de trabajo en la ciudad, siendo tan desarrollada en el plano industrial. También hay muchísima gente que necesita vivienda. En Campana hace 20 años que no hay ningún plan. Necesitamos acceso a la vivienda para la gente que realmente carece de recursos, sin clientelismos. Campana necesita que sus vecinos vivan mejor: para eso debemos volver a los valores fundacionales que hicieron de Argentina un país próspero y rico. Hoy los nietos son más pobres que los abuelos. Y eso no puede ser. Que Dios bendiga a la ciudad de Campana.

