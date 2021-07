» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Venció 1-0 a Yupanqui como visitante con gol de Enzo Moreno y mantuvo su diferencia de un punto sobre Muñiz, que también ganó ayer. El sábado recibe a Liniers. No despierta Puerto Nuevo. Y hace bien: al sueño que está construyendo fecha a fecha todavía le quedan cuatro partidos por delante. Y no depende de nadie más que de sí mismo. Es que el Portuario no afloja: ayer venció 1-0 como visitante a Yupanqui, consiguió su quinta victoria en el certamen y se mantuvo en soledad en lo más alto del Torneo Apertura. En cancha de Argentino de Merlo, el equipo dirigido por Gastón Dearmas manejó el trámite de un encuentro intenso y muy disputado gracias a su solidez defensiva y al aplomo que mostró para sobrellevar la ventaja conseguida en la primera parte. El Auriazul fue más claro en ataque y lo demostró de entrada: a los 9 minutos hilvanó una buena acción ofensiva que terminó en un centro de Uriel Huarte que Antonio Samaniego anticipó de cabeza, generando la primera opción de peligro. Ocho minutos después llegaría la apertura del marcador. Samaniego estuvo atento al error rival para escaparse de cara al arquero Aleman, quien lo derribó cuando el centrodelantero alargó el balón para eludirlo. Sin embargo, Fernando Cruz no sancionó ese contacto y permitió la aparición a toda velocidad de Enzo Moreno, quien definió de zurda con el arco vacío para el 1-0. El tanto le brindó tranquilidad al conjunto de nuestra ciudad, que tuvo al tándem conformado por Kevin Redondo y Ezequiel Ramón como eje de su funcionamiento (en esta oportunidad no gravitó Enzo Ritacco), mientras Santiago Ojeda y Uriel Huarte se encargaban de clausurar sus laterales y el Trapero chocaba contra Sandro Areco y Mario Godoy. Por ello, Javier Balbuena intervino poco, pero con seguridad. Como en esa volea de Ezequiel Ponce que debió manotear por encima del travesaño a los 33 minutos, en un pasaje en el que Puerto Nuevo estuvo impreciso y Yupanqui intentó presionarlo con más despliegue que fútbol. En el complemento, a pesar de la siempre amenazante presencia de Pastrana, el Portuario controló al Trapero y empezó a encontrar espacios para contratacar desde la conducción del "Noni" Ramón, quien buscó especialmente a Moreno sobre la izquierda (le cobraron un par de offside que no parecieron). Así, a los 23, un gran tiro libre de Ojeda generó una doble chance que Aleman ahogó ante Samaniego y Martínez. El exmediocampista de la Reserva de Tigre reemplazó a Ritacco a los 20 de la segunda parte y aportó aire y movilidad para que el Auriazul recupere funcionamiento. Y también tuvo otra chance en un remate cruzado que ensayó (sin mucha convicción) a los ´37. Un minuto antes, Samaniego también estuvo cerca de aumentar, pero apenas alcanzó a puntear la pelota ante el lejano y rápido achique del arquero local. Sí: el equipo de nuestra ciudad logró defenderse, mayormente, lejos del área de Balbuena y por ello cerró el encuentro con tranquilidad, esperando también recibir alguna buena noticia desde la cancha de Ituzaingó. Sin embargo, a pesar que descontó, Centro Español no pudo robarle puntos a Muñiz. No importó: Puerto Nuevo había cumplido con su parte y sigue soñando en lo más alto de la tabla de posiciones. Su próximo compromiso será el sábado en Campana, frente al siempre complicado Liniers, que ganó sus dos últimos partidos y se presentará en el Carlos Rubén Vallejos ante su gran chance de meterse en la discusión por el título del Torneo Apertura. Será otra prueba de fuego para este sueño Portuario que sigue creciendo partido a partido.

EL FESTEJO DE ENZO MORENO TRAS CONVERTIR EL GOL QUE VALIÓ LA VICTORIA (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍAS). SÍNTESIS DEL PARTIDO YUPANQUI (0): Darío Aleman; Santiago Marozzi, Lucas Basso, Franco Suárez, Antonio Paulides; Ezequiel Ponce, Lionel Castellón, Alexis Carbajal; Juan Torres, Daniel Pastrana y Nicolás De Benedetti. DT: Adrián Possi. SUPLENTES: Gabriel Ochoa, Sergio González, Juan Costa, Matías González, Elías Toloza, Ricardo Cardozo y Leandro De Santi. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas – Ignacio Gómez. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Braian Cívico, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. GOL: PT 17m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: ST M. González x Torres (Y), 17m Toloza x Carabajal (Y) y De Santi x Ponce (Y), 20m Martínez x Ritacco (PN) y Meza x Lojda (PN), 33m Costa x Marozzi (Y). AMONESTADOS: González y De Benedetti (Y); Martínez (PN). CANCHA: Argentino de Merlo (local Yupanqui). ÁRBITRO: Fernando Cruz.

RAMÓN AGUANTA LA PELOTA EN EL CÍRCULO CENTRAL. EL NONI FUE EL MÁS CLARO DEL PORTUARIO CON EL BALÓN (FOTO: CARLA BRIGNOLO).





KEVIN REDONDO APORTÓ ORDEN Y TRANQUILIDAD EN EL MEDIOCAMPO PORTUARIO (FOTO: CARLA BRIGNOLO). GANARON LOS CINCO DE ARRIBA La 7ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D no modificó ninguna de las primeras cinco posiciones, dado que los cinco equipos que marchan arriba en la tabla de posiciones consiguieron sendas victorias. Ayer ganaron el líder Puerto Nuevo (1-0 a Yupanqui) y también el escolta Muñiz (2-1 como visitante a Centro Español). Mientras el domingo lo habían hecho Defensores de Cambaceres (goleó 6-1 en Ensenada a Central Ballester), Sportivo Barracas (superó 3-2 como visitante a Atlético Lugano) y Liniers (derrotó 3-0 a Deportivo Paraguayo como local). La jornada se completó con el triunfo de Juventud Unida, que superó 1-0 a Argentino en Rosario y abandonó el último puesto. La 8ª y próxima fecha se jugará íntegramente el próximo fin de semana. El sábado, Puerto Nuevo recibirá a Liniers en el barrio Don Francisco desde las 15.00 horas y también jugarán: Atlético Lugano vs Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo vs Argentino de Rosario y Juventud Unida vs Centro Español. En tanto, el domingo lo harán Sportivo Barracas vs Yupanqui y Muñiz vs Central Ballester.

