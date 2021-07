Amaya aseguró que "Cantlon es un barrilete que va para cualquier lado"

El concejal de Juntos por el Cambio cuestionó la posibilidad de que el edil, hasta ahora vecinalista, Axel Cantlon, se sume a competir en la interna. Luego de las sorpresivas declaraciones del concejal Cantlon sobre su idea de competir en las paso dentro de Juntos por el Cambio, el concejal de JxC Christian Amaya cuestionó esa posibilidad pero aseguró que "ya nada me sorprende de él". Por esto, Amaya indicó que "este anuncio no es una sorpresa porque Cantlon es un barrilete que va para cualquier lado y así como hoy quiere competir dentro de las PASO de Juntos por el Cambio, en las elecciones pasadas estuvo en una lista peronista y ahora sigue negociando para ser candidato de Randazzo y otros referentes del peronismo". "Es concejal no tiene bandera ni convicciones políticas, tampoco defiende ningún tipo de ideas, solo privilegia su interés personal y eso los vecinos ya no lo toleran más", concluyó Amaya.

