Con motivo de celebrarse el 136º aniversario de la creación del partido de Campana, las dependencias municipales permanecerán cerradas. Funcionarán con normalidad, los servicios esenciales del Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU. Este martes 6 de julio, con motivo de conmemorarse el 136º aniversario de la fundación del partido de Campana, se otorgará asueto administrativo para los empleados municipales. A través del Decreto 397/2021, la medida alcanza al personal "que deba cumplir tareas normales y no indispensables durante la jornada". Por ello, permanecerán cerradas aquellas dependencias de atención al público. No obstante, "se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o interrumpibles". Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU.

El edificio de la Biblioteca Municipal y las oficinas de atención al público permanecerán cerradas.



