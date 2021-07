» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Barrio Del Pino:

Once familias ya regularizaron las conexiones cloacales de sus domicilios







Las obras se realizan de forma gratuita junto a la empresa ABSA. El Intendente Abella supervisó los trabajos ejecutados sobre Vicente López al 1278. El plan que impulsa el Municipio junto a la empresa ABSA para regularizar las conexiones cloacales domiciliarias en el barrio Del Pino ya alcanzó a once viviendas. Este lunes, el intendente Sebastián Abella supervisó los trabajos que se realizan sobre la calle Vicente López al 1278, a los efectos de completar el tendido de red desde el domicilio hacia el conducto principal. De esta manera, se evita que se siga derramando las aguas servidas a la vía pública. "Es importante que todos los vecinos se sumen al plan y regularicen las conexiones para terminar con un problema de muchos años que genera mucho daño a la salud. Porque derramar las aguas servidas sobre el cordón cuneta puede traer aparejado infecciones además de malos olores", manifestó el jefe comunal al respecto.

El Intendente supervisó los trabajos realizados en sobre la calle Vicente López.





Los trabajos implican completar la red desde los domicilios hasta el conector principal.



Barrio Del Pino:

Once familias ya regularizaron las conexiones cloacales de sus domicilios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar