Ahumada volvió a pedir la urgente reparación de la Ruta 6

El referente de Ciudad Futura de la Comunidad Organizada reclamó nuevamente por el tramo que une Campana con Zárate, y en especial por el puente del Arroyo del Potrero. El dirigente peronista Gustavo Ahumada volvió a expresar su preocupación por el pésimo estado en que se encuentra la Ruta 6, en especial el tramo que une a las ciudades de Campana y Zárate. Sobre este tema ya se había expresado a comienzos del mes pasado, cuando sugirió al intendente utilizar fondos municipales para hacerse cargo de la reparación de la ruta provincial y luego compensar con otra necesidad menos apremiante para Campana: "Estamos seguros que el gobernador Kicillof respondería satisfactoriamente", expresó en aquella oportunidad. Poco menos de un mes después, la ruta no solo no fue arreglada sino que su estado se ha visto agravado. Al respecto, el referente de Ciudad Futura de la Comunidad Organizada señaló que la misma está "intransitable", que presenta ´´roturas del hormigón y grietas muy notorias´´, e hizo foco en las preocupantes condiciones en las que se encuentra el puente del Arroyo del Potrero, en especial del lado del carril rápido. ´´Ésta obra no puede seguir en espera sino que hay que poner ya manos a la obra, antes de que ocurra una tragedia´´. Como cierre, el dirigente imploró al intendente que tome medidas urgentes: "Piense, Sr. Intendente, que tenemos un sistema de salud colapsado por la pandemia. No podemos sumarle más personas que lleguen al hospital a causa de accidentes de tránsito, pues no tenemos dónde recibirlas".



Gustavo Ahumada, referente de "Ciudad Futura de la Comunidad Organizada".



