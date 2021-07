Avanza Campana continua yendo a los barrios

Militantes del frente liberal visitaron San Cayetano y 21 de septiembre, y se interiorizaron sobre las actividades y emprendimientos que los vecinos llevan allí adelante para su propia subsistencia y para el mantenimiento de comedores y merenderos. ´´Ante la urgencia y las necesidades que se viven hoy en día, esta gente nos muestra una vez más que la única forma de salir adelante y prosperar es por medio del trabajo, el esfuerzo y el mérito individual´´, aseguró Diego Sarna, referente local. El sábado pasado, integrantes del frente liberal Avanza Campana - Avanza Libertad se acercaron a San Cayetano y 21 de septiembre para dialogar con los vecinos, como parte de sus habituales visitas a los distintos barrios de la ciudad. Allí, volvieron a encontraron con el reclamo en torno al trabajo: los vecinos coincidieron en que la única forma de salir adelante es por medio de él, pero señalaron que ´´es muy difícil´´ en el contexto actual de desempleo, precarización, y falta de oportunidades. Y una vez más, como una constante, aseguraron que los planes sociales ´´ni solucionan el problema de fondo ni cumplen la función dignificadora del trabajo genuino´´. También comentaron que ya son muchos los que, de manera organizada, han puesto en marcha emprendimientos de todo tipo para intentar atravesar la delicada situación económica que vive el país: de carpintería, de panadería, de fabricación de materiales para la construcción, etc. Éstos, a su vez, son los que sostienen los cuatro comedores / merenderos que, distribuidos en distintos puntos de los vecindarios, alimentan a diario a más de 200 niños. Tras la recorrida, el referente local de Avanza Campana Diego Sarna expresó que ´´Estos emprendedores solidarios conocen mejor que nadie la cruda realidad de nuestro país porque la viven a diario. Hoy tenemos un 63% de pobreza infantil, y para salir adelante necesitamos el aporte de todos. A largo plazo, sin embargo, necesitamos políticas públicas que fomenten la generación de empleo de calidad, bien remunerado, y que la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito individual vuelva a ser un pilar fundamental de la Nación´´. Asimismo, el dirigente enalteció la labor de estos ´´verdaderos héroes´´ que ´´nos dejan ver la luz al final del túnel y nos dan esa cuota de esperanza de que no todo está perdido´´. Desde Avanza Campana - Avanza Libertad aseguraron que continuarán apoyando esta clase de emprendimientos que combinan esfuerzo y solidaridad, y que ya han puesto el partido a disposición para brindar el asesoramiento profesional que sea necesario. ´´Esperamos que en un futuro los comedores no sean necesarios y que cada persona pueda vivir del fruto de su esfuerzo y trabajo. Lo que nosotros hacemos es no hacer leña del árbol caído, sino ayudarlo a levantarse y apuntalarlo, para que una vez de pie vuelva a dar frutos´´, concluyó Sarna. Participaron también de la recorrida y de las charlas con los vecinos Adriana Pozzi, Nicolás Demaría, Cristian Vallejos, Nicolás Vera, Martin Vera, Fabricio Vera y César Di Pietro.











Avanza Campana continua yendo a los barrios

