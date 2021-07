Axel Cantlon: "Es momento de unirnos"

El referente de la UV Calixto Dellepiane no entró en polémicas sobre la interna de Juntos por el Cambio y, en relación a la candidatura de Facundo Manes, llamó "a todos los radicales" a "no dejar pasar esta oportunidad para recuperar el protagonismo del partido". En las últimas horas, sobre todo a partir de la confirmación de la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), ha ganado fuerza la posibilidad que la Unión Vecinal Calixto Dellepiane participe de la interna de Juntos por el Cambio. Y su máximo referente, Axel Cantlon, lo ratificó: "Estuve trabajando activamente en la interna radical de la Provincia de Buenos Aires y de Campana, convocado por Martin Lousteau para ampliar y fortalecer la propuesta del radicalismo bonaerense. Acepté ese desafío porque creo en su figura y en su capacidad para la construcción de un espacio político más democrático y amplio, sin las exclusiones que se dieron en años anteriores", señaló. El concejal remarcó que, para estas Elecciones 2021, el radicalismo tiene un candidato propio "como hacía mucho tiempo no pasaba" en la provincia de Buenos Aires. "Y es nada menos que Facundo Manes, un profesional prestigioso, nacido de la clase media trabajadora y de la universidad pública argentina, que brilló en el mundo destacándose por sus investigaciones y conocimiento", resaltó al reconocido neurólogo. En esta línea, Cantlon hizo un llamado "a todos los radicales" de cara a las Primarias que se desarrollarán en septiembre: "No podemos darnos el lujo de dejar pasar esta oportunidad para recuperar el protagonismo del partido. Este momento requiere dejar atrás todas las diferencias y exige olvidar los rencores por no haber presentado candidatos radicales propios en 2017 y 2019. Y nos obliga a pensar en objetivos superiores, porque si Facundo Manes se anima a participar para defender nuestro país, nuestra provincia y nuestro partido, ninguno de nosotros puede claudicar en esta patriada". La voluntad de la UV Calixto Dellepiane de participar en la interna de Juntos por el Cambio despertó cuestionamientos desde el oficialismo local, pero Cantlon optó por evitar las chicanas y no entrar en polémicas: "Es momento de unirnos", aseguró. Y luego agregó: "El esfuerzo por ampliar en vez de achicar será nuestra tarea; apostar al radicalismo unido para lograr un espacio con mejor tolerancia en el frente político que integre es nuestra misión en este proceso eleccionario. En el radicalismo estamos acostumbrados a convivir y a tolerarnos entre sectores que pensamos diferente. Tampoco creo en las construcciones políticas del pensamiento único, porque no existen. En la UCR siempre resolvemos las diferencias en elecciones democráticas, donde la gente define con su voto. No tengo miedo de someterme a la voluntad popular, es lo que da legitimidad a lo que cada uno piensa" De consumarse su participación en Juntos por el Cambio, para Cantlon no sería la primera vez en este Frente político, dado que fue parte de la interna de Cambiemos en 2015. Luego, la UV Más Campana participó de las Legislativas de 2017 con boleta corta, mientras en las últimas elecciones integró, al igual que otros sectores radicales, la coalición Consenso Federal. "Siempre aceptamos integrar otros espacios, pero representando al radicalismo y sus valores. Por eso bregamos y valoramos especialmente la posibilidad de competir democráticamente. Y por ello tenemos grandes expectativas en el proceso eleccionario que se viene", cerró.

Axel Cantlon: "Es momento de unirnos"

