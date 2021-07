Kicillof repavimentará la Ruta 6

La Provincia realizó el llamado a licitación para una mega obra, que resolvería definitivamente el deterioro evidenciado en varios tramos de su trazado. "Es una obra muy esperada, luego de años de abandono y falta de mantenimiento" aseguró la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle. La Ruta 6 comienza a transitar el camino para la solución definitiva a sus serios problemas de infraestructura, evidenciados a lo largo de varios tramos de su traza. Es que las reparaciones menores no lograban contener las necesidades de obra de un pavimento muy deteriorado, por lo que el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, determinó su repavimentación por tramos. Así lo anunció la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, quien definió el proyecto como una obra muy esperada, luego de años de abandono y falta de mantenimiento". "La Ruta 6 configura un corredor productivo muy importante para la Ciudad y la región. Y la seguridad vial para la zona de Campana es fundamental, porque nuestra Ciudad a través de sus actividades está en constante crecimiento. Nuestro trabajo fue en conjunto con los especialistas de Vialidad Provincial, del Ministerio de Infraestructura, con quienes coincidimos en que ya no se toleran reparaciones momentáneas. Había que encontrar una solución definitiva, y hoy estamos dando el primer paso" sostuvo Calle. La primera etapa de la intervención integral de la Ruta 6 que encarará la Provincia, incluye el tramo que atraviesa Campana, pero también a los Municipios de Zárate, La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Exaltación de la cruz y Pilar. "La apertura de propuestas será el próximo mes de Agosto. Se trata de una inversión de más de 5 mil millones de pesos, financiados a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Vinimos a resolver muchos de los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Para ello no hay que mirar atrás, ni quedarse con las promesas o las gestiones para la foto. Hay que trabajar a conciencia, e invertir en la calidad de vida de los ciudadanos" cerró la Presidenta del bloque justicialista.

