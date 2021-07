» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

A 136 Años de Luis y Eduardo Costa ¿Qué aprendimos los campanenses?

Por Maximiliano Valdéz Aires











Maximiliano Valdéz Aires

Se cumple un nuevo aniversario, y considero que es una buena oportunidad para hacer una modesta apreciación de la realidad que vivimos por estos días los campanenses, a modo de corta reflexión, claro. Con la intención de hacer una crítica hacia nosotros mismos como comunidad, en lo que respecta a nuestra vida política y condiciones económicas. Una tarea de esta magnitud requeriría más páginas de la que cualquier medio local estuviera dispuesto a otorgarme, más trabajo y tiempo del que me puedo permitir. Por esto, me atañe ir al grano con la pregunta que disparó el interés de sentarme a escribir estas palabras: ¿Qué tenemos para celebrar hoy, los campanenses? ¿Vivimos a la altura de las expectativas de los fundadores de esta ciudad? O lo que es igual de válido, ¿Qué hacemos como sociedad para que las condiciones sean mejor en el futuro? El primer vecino que levante la mano, tal vez se animaría a mencionar que la Ciudad de Campana está emplazada en uno de los núcleos industriales más importantes del país, y es una respuesta correcta. Sin embargo, contar el crecimiento que ha tenido la ciudad desde su fundación no es útil, por una simple razón: el crecimiento económico, no se ve reflejado en la calidad de vida de las y los campanenses. Y hay otro crecimiento igual de importante que simplemente no es tenido en cuenta, que es el crecimiento poblacional. Me resisto a hacer comentarios sobre el negocio que es el mercado inmobiliario en nuestra ciudad, pues al respecto de ello no hay censos actuales disponibles. Lo que sí puede decirse es que los precios son significativamente elevados, si se los compara con la vecina ciudad de Zárate. Mientras, dentro de la ciudad, las empresas establecidas en la zona -multinacionales que refinan hidrocarburos y sus derivados, otras que moldean aleaciones de metal en formas perfectamente geométricas tubulares, y tantas otras- han logrado un crecimiento exponencial estable en sus recaudaciones a lo largo de décadas, incluso llegando a crear holdings para diversificar el ingreso de divisas, mientras que el salario que pagan a sus trabajadores es cada año más y más bajo. ¿Influye en la pérdida del poder adquisitivo la inflación y el clima político de la economía pendular argentina? Sí. Pero ¿cuánto en realidad?, pues si bien la inflación del peso argentino es alta en comparación con nuestros vecinos del Mercosur -ni hablar en comparación con la distante Norteamérica-, la inflación del Dólar es relativamente estable, durante el siglo pasado, e incluso teniendo en cuenta las microcrisis de principio de década. Las décadas del 2000, y las del 2010. Incluso la crisis de esta nueva década que inauguramos. Adivinen, ¿en qué divisa cobran las multinacionales establecidas en la ciudad de Campana? ¿Y en cual pagan? ¿Dónde contaminan? ¿A quiénes contaminan? ¿Pagan algún impuesto por la contaminación? ¿El humo negro de la antorcha es de carne asada o mala combustión de los gases que resultan del refinado del petróleo y sus derivados? ¿Hay una entidad que regule cuánta contaminación depositan las fábricas aledañas en la atmósfera y caen de la nube de smog en los techos de nuestras casas de noche y en nuestras cabezas de día? Todos celebramos el crecimiento económico, la diferencia radica en que mientras algunos pocos brindan con Chateau de Bourdeaux, otros lo pagamos con el cuerpo. En la misma línea, por ejemplo, tiene igual de sentido mencionar que en adición a los impuestos que paguen las empresas para operar aquí, es además la nuestra una de las clases medias más desarrolladas del país y esto traduce directamente en la capacidad tributaria de esta población, es ridículo que la ciudad no tenga al día de hoy un plan hidráulico y las inundaciones sean cada vez más comunes, no sólo en los barrios que todavía tienen un sistema cloacal barbárico (zanjas) sino hasta en pleno centro de Campana. Es probable que esos impuestos que paguen sean muy bajos, pero en este caso tampoco puedo aventurarme a adivinar una respuesta, pues en la página de nuestro Municipio no hay información respecto de los ingresos que percibe ni cómo se distribuyen para la realización de obras o en lo que sea que se gasten y podamos hacer una comparación real; ¿De qué sirve un cartel que diga cuantos miles de millones se han gastado, si no sabemos de cuántos cientos de millones se dispone en total? Por lo menos, no desde la web gubernamental local. Pero sí es posible saber que gracias a la información dispuesta en la página web del gobierno provincial que, sólo en lo que va del presente año, Campana ha recibido un total de $565.357.451. Si uno quisiera saber en qué se ha gastado ese dinero que ha percibido nuestra ciudad, debería poder enterarse en la página del municipio de Campana; ejercicio al que invito a todos los lectores, en esta charla amigable que estamos teniendo. La única información presupuestaria dispuesta en la web del organismo local es un listado de proveedores que data de diciembre del 2016 y sólo contiene nombres ficticios. Pero sí encontramos que, oficialmente, nuestra ciudad cuenta con veinticuatro inspectores entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y la de Economía y Hacienda. Pero es que acaso ni uno ha tenido la modestia de informarnos qué se hace con nuestro dinero en la ciudad. ¿Qué inspeccionan entonces? Durante muchos de estos años no han dicho que la política es una mala palabra, o que no hay que politizar esto ni aquello. Claro, es que es un enorme beneficio para quienes tienen el poder que la gente no cuestione ni se involucre políticamente en la construcción de un mejor presente. Me permito dialogar, entonces, directamente con el/la lector/lectora: ¿Qué podemos celebrar? De mi parte, y para no terminar en un tono que por simplicidad caiga plano, gris, a propósito inútil si es sólo una página llena de problemas, digo que no debemos rezar por un mejor futuro. Eso lo hicieron nuestros padres y abuelos. El momento es hoy, no porque así se haya dicho millones de veces antes, sino porque el futuro que no elegimos nosotros, termina siendo el futuro que deciden los otros. Nos volvemos indiferentes a la pobreza y las malas condiciones de vida en general, y terminamos por naturalizar las más grandes injusticias que pasen frente a nuestros ojos, mientras no nos toque de forma directa. Lastimosamente, los últimos dos años nos han privado de las tertulias a las que estábamos acostumbrados. Espero que el próximo nos permita debatir, charlar y tal vez celebrar un poquito, en las calles de nuestra querida ciudad de Campana.

Opinión:

A 136 Años de Luis y Eduardo Costa ¿Qué aprendimos los campanenses?

Por Maximiliano Valdéz Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar