Breve historia de Campana

Por Manuel Carlos Gutiérrez







Breve Historia de Campana Soy en tu historia Campana

mucho menos que un renglón,

cubierto por un manchón

de intrascendencia y de nada.

En tu estirpe ciudadana

solo he sido un laburante,

que hoy levanta el estandarte

honroso de jubilado.

Soy consciente, no he brillado,

pero remé hacia adelante. Hoy no quiero hablar de mi

si no de toda tu gente,

del pasado y del presente

que caminó por aquí,

de lo que yo compartí

y aquello que me contaron.

De los muchos que forjaron

tu brillante realidad,

convirtiéndote en ciudad

como tantos te soñaron. Desde aquel aventurero

que te regaló su nombre,

para que luego otros hombres

siguieran el derrotero.

Tal Vez no fuera el primero

que imaginó su futuro,

pero sí estoy seguro

que fue todo un visionario,

con el valor necesario

y el temple de los más duros. El tiempo trajo a los Costa,

dos hermanos altruistas,

que sumándose a la lista

y recogiendo la posta,

dieron comienzo a su obra

convirtiéndote en un pueblo,

han puesto honores hacerlo

su alma y su corazón,

por eso que hoy mi emoción

se inclina ante su recuerdo. Te dieron una patrona

buscando realidad divina

y fue Santa Florentina

desde entonces la rectora,

de todo aquel que valora

los designios del Señor.

Yo pienso cuánto valor

requirió aquella patriada,

de sacar casi con nada

de la galera una flor. Una atractiva propuesta

fue arrimando gente nueva,

siempre existe quien se juega

cuando promete la oferta,

todos tuvieron respuesta

hubo trabajo, progreso,

vida social y con eso

También hubo diversión,

música, baile y la pasión

de algún poeta en sus versos. Muy pronto llegó el progreso

viajando en ferrocarril,

se convirtieron así

en el reluciente espejo,

de un porvenir que les dejo

material para estudiar.

Se vinieron a instalar

industrias muy importantes,

crecieron tus habitantes

y el pueblo comenzó a marchar. Tus calles más renombrantes

alfombran de empedrado,

florecieron a su lado

negocios muy importantes,

y hasta hubo un inmigrante

con patente de ingenioso

que fabricó ese coloso

hoy bien llamado automóvil.

Fue motorizando el móvil

que dio al caballo reposo. Poco a poco, paso a paso

tu trazado se extendía,

calles anchas, avenidas,

fabriles sueños y acaso.

La esperanza sin fracasos

de gallegos e italianos,

que llegaron como hermanos

con turcos, judíos y griegos,

para templar con su fuego

esta ciudad que habitamos. Mucha gente que hizo historia

engendraste en tus entrañas,

mis ideas se enmarañan

porque es frágil la memoria

para explicar trayectorias

que ya los tuyos conocen.

En la lista de sus nombres

hoy deposito una flor.

Con respeto y con amor

para que todos honren. Grandes médicos, maestros,

profesores, industriales,

religiosos ejemplares

y jornaleros muy diestros.

Comerciantes que a los nuestros

muchas veces ayudaron,

sin fijarse si pagaron

en épocas de malaria,

esa actitud solidaria

al futuro le legaron. Si, hoy sos toda una ciudad

que vemos crecer dichosa,

no fue tu lecho de rosas

cuando te tocó hocicar,

fue esa vuelta que al cerrar

sus puertas el frigorífico,

dejó en un estado crítico

a todos tus habitantes,

que salieron adelante

codo acuerdo. Así está escrito. Un intendente de antaño

en uso de autoridad,

tu porvenir fue tratar

con un hombre de buen paño,

él alentó al proletario

con una esperanza loca,

que al comentarla mi boca

solo exhala gratitud.

Tomó tu nombre altitud

con la llegada de Roca. "Alma mater" de los tiempos

pensó un presente seguro,

luego mirando al futuro

sin temor ni desaliento,

fijó en tu seno su asiento

para mostrar el camino.

Enseñó a los argentinos

que hay que luchar hasta el fin.

Así fue Don Agustín

promotor de tu destino. Hoy es todo diferente

ya vagas por las alturas,

y sos cual una criatura

que crece continuamente,

ves renovarse tu gente

unos se van, otros vienen,

pero nunca se detiene

tu viaje hacia el infinito,

un corazón de granito

a tu estructura mantiene. Como lo ví, lo comento,

porque esto recién comienza,

yo no sé como otros piensan

pero han de estar bien contentos,

que juntos con el cemento

que a vos te impulsa hacia arriba,

van mezcladas las fatigas

registradas en tu historia.

Campana, son tus memorias

reliquias de mi Argentina Manuel Carlos Gutierrez Intengrante de C.A.L.



