Día Mundial de las Zoonosis

Cuidar su salud es cuidar nuestra salud







Rabia, psitacosis, leptospirosis, carbunco, tuberculosis, brucelosis son términos que nos resuenan y tienen en común ser enfermedades zoonóticas. Pero ¿qué son las zoonosis? "Son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano", resumen las autoridades del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, y agregan: "Son producidas por diferentes agentes infecciosos, y no conocen fronteras". En este marco, cabe señalar que son "patologías complejas que pueden llegar a producir situaciones límites en el animal y en el hombre, por lo que resulta necesario concientizar sobre su importancia, y enfatizar en la prevención", señalan los especialistas. En este sentido, los médicos veterinarios tienen un rol de vital importancia en la erradicación, control y prevención de las enfermedades zoonóticas. A nivel mundial, "se conocen más de 80 zoonosis producidas por virus, rickettsias, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos internos y externos", explican desde el Colegio de Veterinarios Bonaerense. Cabe destacar que el control de las zoonosis también requiere trabajar con la población, a partir de la Educación Sanitaria, teniendo en cuenta que "la detección temprana y la notificación inmediata de casos de zoonosis, son fundamentales para la implementación de medidas de prevención, control y vigilancia por parte de los organismos competentes". Un poco de historia El 6 de julio de 1885, Louis Pasteur administró por primera vez la vacuna contra la rabia en un niño mordido por un perro. Hoy, a pesar de los avances en ciencia y medicina, nos encontramos hace más de un año inmersos en una pandemia por coronavirus, un patógeno que posiblemente su origen se encuentre en los animales. Y, como si fuera poco, en el mes de mayo, hubo una muerte por rabia en la provincia de Buenos Aires; y al siguiente mes, otro caso de rabia en un canino de 3 meses y medio sin vacunar en el Delta de San Fernando. A nivel nacional, hace 13 años no se registraba un caso de rabia humana, el último fue en 2008 cuando un nene de 8 años fue mordido por un perro en la provincia de Jujuy; por su parte, en Buenos Aires no se registraba un caso desde hace 40 años. ¿Qué podemos hacer? Cada uno desde su lugar puede prevenir una posible zoonosis. A continuación, desde el Colegio de Veterinarios de Buenos Aires comparten algunas recomendaciones: - Si tenes un perro o gato, vacunalo contra la rabia a partir de los tres meses de vida una vez al año - Cumplí con el Plan Sanitario de tu animal - No captures aves y/o animales silvestres Cualquier duda, consultá a tu veterinario matriculado de confianza. Los veterinarios, garantes de Una Salud.



