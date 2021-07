» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Copa América:

Desde las 22.00, la Selección Nacional jugará su choque semifinal frente a los cafeteros. En la definición ya espera el Scratch, que ayer venció 1-0 a Perú. En el estadio Mané Garrincha de Brasilia, frente a Colombia, la Selección Argentina buscará esta noche el boleto a la ansiada final de la Copa América: frente a Brasil en el Maracaná de Rio de Janeiro. El combinado encabezado por Neymar consiguió ayer su clasificación a la definición tras vencer 1-0 a Perú en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro con un tanto de Lucas Paqueta, tras una gran acción del crack del Paris Saint Germain a los 35 minutos del primer tiempo. El conjunto incaico resistió a lo largo del juego y casi lleva al Scratch a los penales, pero, sobre el final, el cabezazo de Alexander Callens se fue cerca del poste izquierdo de un Ederson que había tenido una floja salida. Así, este Brasil que se fue desinflando con el correr de los partidos de esta Copa América espera ahora por Argentina o Colombia para la final del sábado. Y para el combinado nacional no pareciera haber mejor zanahoria, pensando en ese título que persigue desde hace ya 28 años. Claro está: antes deberá superar al elenco cafetero. Y ello no asoma para nada sencillo: los dirigidos por Reinaldo Rueda cuentan con un sólido arquero (David Ospina) y jugadores que pueden desequilibrar muy fácilmente en ofensiva (Juan Cuadrado, Duvan Zapata y Luis Muriel). "Respetamos mucho al rival y sabemos que será difícil", remarcó ayer Lionel Scaloni. Durante esa conferencia de prensa brindada ayer, el entrenador albiceleste no quiso confirmar la alineación titular para esta noche: "Hay algunos jugadores cansados, con algunas molestias, y vamos a esperar para confirmar el equipo", señaló, al tiempo que explicó que, "de todas formas, no va a variar la idea". Y en ese sentido habría probado: en el último entrenamiento antes del partido frente a Colombia, el DT paró inicialmente a la misma formación que presentó ante Ecuador en Cuartos de Final. Recién transcurrida la práctica ensayó dos variantes: Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña y Guido Rodríguez por Leandro Paredes. Así, todo indica que Cristian "Cuti" Romero no estaría en condiciones físicas para ser de la partida, mientras que Nicolás González sigue siendo la opción para completar el mediocampo por sobre Alejandro "Papu" Gómez. Entonces, con las dos dudas ya mencionadas, los probables once titulares para esta noche serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Paredes o Rodríguez, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. "Este grupo viene afrontando los partidos siempre de la mejor manera. No le pesan. Cuando tiene que cerrar los partidos, lo hace. Hablando como hincha argentino, estoy convencido de que estos chicos van a dar el máximo para llegar a la final.Es evidente el hambre de estos jugadores. Ellos están concentrados, todos tenemos una ilusión bárbara", afirmó Scaloni sobre su percepción del plantel argentino. Por su parte, Colombia llega a esta semifinal después de eliminar a Uruguay en definición por penales y con una buena noticia: retornará Juan Cuadrado. Así, la formación inicial de Reinaldo Rueda sería con David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata.

ARGENTINA Y COLOMBIA SE ENFRENTARON POR ÚLTIMA VEZ EL PASADO 8 DE JUNIO EN BARRANQUILLA, CUANDO IGUALARON 2-2 POR ELIMINATORIAS. HOY BUSCAN EL PASE A LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA. EUROCOPA: ESPAÑA VS ITALIA Se enfrentan desde las 16.00 en Wembley por un lugar en la final. Este martes comenzarán las semifinales de la Eurocopa con un duelo clásico: España se medirá con Italia en Wembley (Inglaterra) desde las 16.00 (hora argentina). El conjunto ibérico no termina de convencer: tras una floja primera ronda eliminó a Croacia (5-3 en tiempo extra) y en Cuartos de Final necesitó de los penales para despachar a la incómoda Suiza. En cambio, la Azzurra está haciendo un gran certamen: jugó cinco partidos y ganó los cinco. Y en Cuartos de Final venció 2-1 a Bélgica, uno de los grandes candidatos que tenía el torneo en la previa. La otra semifinal la disputarán Inglaterra y Dinamarca, mañana miércoles desde las 16.00 también en Wembley, que, además, será el escenario de la final por el título el próximo domingo.

ITALIA ELIMINÓ A UN CANDIDATO COMO BÉLGICA Y AHORA VA POR ESPAÑA.

