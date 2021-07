» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Eurocopa: España Vs Italia







Se enfrentan desde las 16.00 en Wembley por un lugar en la final. Este martes comenzarán las semifinales de la Eurocopa con un duelo clásico: España se medirá con Italia en Wembley (Inglaterra) desde las 16.00 (hora argentina). El conjunto ibérico no termina de convencer: tras una floja primera ronda eliminó a Croacia (5-3 en tiempo extra) y en Cuartos de Final necesitó de los penales para despachar a la incómoda Suiza. En cambio, la Azzurra está haciendo un gran certamen: jugó cinco partidos y ganó los cinco. Y en Cuartos de Final venció 2-1 a Bélgica, uno de los grandes candidatos que tenía el torneo en la previa. La otra semifinal la disputarán Inglaterra y Dinamarca, mañana miércoles desde las 16.00 también en Wembley, que, además, será el escenario de la final por el título el próximo domingo.

ITALIA ELIMINÓ A UN CANDIDATO COMO BÉLGICA Y AHORA VA POR ESPAÑA.



Eurocopa: España Vs Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar