Breves: Deportivas

TOP RACE: ABELLA, 12º En la segunda final de la cuarta fecha de la Temporada 2021 del Top Race, el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella (Mercedes Benz), culminó en el 12º puesto, mismo lugar que había ocupado en la primera carrera del fin de semana. La diferencia es que, en esta oportunidad, le alcanzó para ser el mejor en la categoría Master (mayores de 44 años). Esta segunda final, disputada nuevamente en el circuito 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, fue ganada por Diego Azar (Toyota), quien obtuvo su segunda victoria del año y se confirmó como líder del campeonato de pilotos, con una diferencia de 22 puntos sobre Marcelo Ciarrocchi (Ford), quien cerró el domingo en tercera posición.



VERSTAPPEN NO AFLOJA El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Austria y extendió su liderazgo en el Campeonato 2021 de la Fórmula 1: ahora suma 182 puntos y se alejó a 32 de distancia del británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien terminó el domingo en cuarto lugar y ahora acumula 150 unidades. }El podio de la prueba disputada en el circuito Red Bull Ring lo completaron el finés Valtteri Bottas (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren). La próxima cita de la F1 será el 18 de julio, en el tradicional circuito de Silverstone. DJOKOVIC Y FEDERER Novak Djokovic, mayor favorito del certamen, y Roger Federer, máximo ganador de la historia (ocho títulos), continúan avanzando en Wimbledon. Por los Octavos de Final, el serbio despachó en sets corridos al chileno Christian Garín y chocará en Cuartos frente al húngaro Marton Fucsovics, quien luego de eliminar al argentino Diego Schwartzman, ayer dio otro golpe al vencer al ruso Andrey Rublev en cinco sets. Por su parte, el suizo superó en sets corridos al italiano Lorenzo Sonego y ahora espera por el ganador del duelo que hoy completarán el ruso Daniil Medvedev y el polaco Hubert Hurkacz. Los otros dos cruces de Cuartos de Final serán: Kharen Kachanov vs Denis Shapovalov y Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime. GRUPOS DEFINIDOS El domingo se definieron los últimos cuatro clasificados al torneo de básquet masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eslovenia, que venció 96-85 a Lituania de la mano de Luka Doncic (33 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes), se convirtió en rival de Argentina en el Grupo C que también integran España y Japón. Al Grupo A cayó República Checa (vencedor de Grecia en el juego clasificatorio), que enfrentará a Estados Unidos, Francia e Irán; y en el Grupo B quedaron Italia (sorprendió a Serbia en Belgrado) y Alemania (dejó afuera a Brasil) junto a Australia y Nigeria. ARRANCA LA FINAL Esta noche comenzarán las Finales de la NBA: desde las 22.00 (hora argentina), Phoenix Suns recibirá a Milwaukee Bucks en el primer juego de la serie pautada al mejor de siete encuentros. Los de Arizona buscan el primer título de su historia (disputaron dos finales y perdieron ambas), mientras los Bucks van por su segundo anillo, el primero en los últimos 50 años (su única conquista data de 1971).

