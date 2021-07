» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Copa América:

"Dibu" Martínez se hizo gigante y Argentina jugará por el título contra Brasil







El arquero atajó tres penales y la Selección superó 3-2 a Colombia en la definición desde los doce pasos. En los 90 minutos, el combinado nacional arrancó ganando desde muy temprano, pero nuevamente se quedó y, por ello, sufrió hasta el final. Cuando las dudas ya se habían instalado en la noche del estadio Mané Garrincha de Brasilia, "Dibu" se vistió de héroe: con desfachatez para torear a cada ejecutante colombiano y con una confianza ciega en sí mismo para convertirse en la figura que Argentina necesitaba, Emiliano Martínez se hizo gigante en la definición por penales y llevó a la Selección a una nueva final de Copa América. Tres penales contuvo el arquero de 28 años y 195 centímetros formado en Independiente y que hoy juega en el Aston Villa de la Premier League: primero le atajó a Davinson Sánchez, después a Yerry Mina y, finalmente, a Edwin Cardona. Y con esa última estirada sobre su palo izquierdo selló el triunfo 3-2 para Argentina, que había convertido por intermedio de Lionel Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez (falló Rodrigo De Paul). Entonces, todos los jugadores albicelestes corrieron disparados hacia Martínez para empezar un eufórico festejo que se nutrió de infinidad de abrazos y también de los tradicionales cánticos de Selección, incluido ese contra los periodistas que tantas polémicas viven construyendo en torno al combinado nacional y sus protagonistas. Sí: Argentina vuelve a estar en la final de la Copa América. Y ahora, el sábado contra Brasil en el Maracaná, intentará cortar esa racha de 28 años sin títulos que tanto duele. A Lionel Messi en especial: el rosarino ha disputados tres definiciones continentales y también una Mundial y, sin embargo, todavía sigue sin poder gritar campeón con la Selección Mayor (sí lo hizo con la Sub 20 en 2005 y con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008). El rosarino es, sin dudas, el gran líder de este conjunto que dirige Lionel Scaloni. Y está jugando una Copa América digna de sus pergaminos: marcó 4 goles y brindó 5 asistencias. Ese quinto pase gol lo ofreció ayer, a los 6 minutos de juego, tras recibir una gran profundización de Lo Celso y para luego poner a Lautaro Martínez de cara al gol. Esa ventaja tempranera no fue un punto de apoyo para el buen funcionamiento colectivo que asomaba en Argentina en esos primeros minutos: es que, nuevamente, la Selección perdió circulación del balón, cedió terreno y, así, nunca logró tener un control real del juego. Una situación que ya viene mostrando en este proceso que comenzó con los partidos de Eliminatorias frente a Chile y la misma Colombia. Por eso, Emiliano Martínez tuvo trabajo en el primer tiempo. Incluso los postes de su arco le jugaron dos veces a su favor. Es cierto que el combinado nacional también pudo haber ampliado el marcador en un cabezazo de Nicolás González que tapó Ospina a puro reflejo. Pero fue más una acción aislada (jugada de córner) que producto del funcionamiento colectivo. En el complemento, la peligrosa tendencia se mantuvo. Encima, Colombia mejoró con el ingreso de Edwin Cardona, que a los 16 minutos habilitó al espacio a Luis Díaz, quien definió bárbaro ante Martínez tras ganarle la espalda a Pezzella y Montiel, que había reemplazado a Nahuel Molina (un cambio que a Scaloni no le rindió). Con el 1-1, el trámite se fue desarmando, el mediocampo se hizo zona de transición y el juego tuvo momentos para uno y para otro. En Argentina, que ya tenía a un Messi disminuido por una fuerte falta de Fabra (pisotón al tobillo de la Pulga, que quedó sangrando), fue clave el ingreso de Di María: el jugador del PSG pidió la pelota, tomó riesgos y generó. Y generó mucho: tras una presión dejó solo a Lautaro de cara al gol (Barrios despejó en la línea) y en una gran acción individual puso a Messi en situación de peligro (el remate del 10 dio en el palo y salió). Así, con Argentina buscando y con Colombia intentando de contra, el encuentro fue dramático en sus minutos finales, aunque el 1-1 ya no se movió. Fue, entonces, el momento de los penales. Fue, entonces, el momento de Emiliano Martínez, quien después de años de pelearla y pelearla desde abajo en el fútbol inglés, se ganó su lugar en la prestigiosa Premier League. Y anoche, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, también se ganó al simpatizante argentino y conquistó su lugar en la Selección.

El "Dibu" Martínez se lució y atajó 3 penales. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni. COLOMBIA (1): David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda. GOLES: PT 6m Lautaro Martínez (A). ST 16m Luis Díaz (C). CAMBIOS: ST Edwin Cardona por Borré (C), Frank Fabra por Tesillo (C), Yimmi Chará por Cuellar (C) y Gonzalo Montiel por Molina (A), 10m Leandro Paredes por Lo Celso (A), 14m Miguel Borja por Zapata (C) y 21m Angel Di María por N. González (A). DEFINICIÓN POR PENALES: Argentina se impuso 3-2 con el siguiente desarrollo: 1) Cuadrado (C), 1-0; Messi (A), 1-1 /// 2) Sánchez (C), atajó Martínez (A); De Paul (A) desvió su remate /// 3) Mina (C), atajó Martínez (A); Paredes (A), 2-1 /// 4) Borja (C), 2-2; L. Martínez (A), 3-2 /// 5) Cardona (C), atajó Martínez (A). ESTADIO: Mané Garrincha (Brasilia). ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela).





MARTÍNEZ VA SOBRE SU IZQUIERDA PARA DETENER EL PENAL DECISIVO ANTE CARDONA.





MESSI, LAUTARO Y COMPAÑÍA SALEN DISPARADOS A ABRAZAR A EMI MARTÍNEZ, EL HÉROE DE LA SEMIFINAL DE ANOCHE. MESSI: "ESTAMOS MÁS ILUSIONADOS QUE NUNCA" Después de avanzar a su cuarta final de Copa América (en seis participaciones), Lionel Messi analizó el choque de semifinales frente a Colombia: "Fue un partido duro, lo merecíamos, lo buscamos. Por momentos se hizo difícil porque entregamos la pelota y ellos se venían. Después tenemos a Dibu (Emiliano Martínez) que es un fenómeno, sabíamos que iba a atajar. Lo conocemos, sabemos lo que es y confiábamos en él. Se lo merece", señaló el capitán argentino. "Ya en la Copa pasada el grupo se había hecho fuerte, había terminado con una buena imagen y otra vez fuimos de menor a mayor. Muchas veces es más fácil jugar contra europeos que este tipo de partidos porque hay más espacios y se juega más. Nosotros lo intentamos y por suerte se nos dio", agregó el rosarino, quien se mostró feliz de cara a la final frente a Brasil: "Seguro va a ser muy igualada y complicada. Estamos muy ilusionados, conseguimos el primer objetivo que era la final, jugar todos los partidos, y ahora estamos más ilusionados que nunca vamos en búsqueda de esa Copa". Finalmente, también destacó el sacrificio que ha hecho el plantel para llegar a la definición: "Lo que más quiero es ganar un título con la Selección, pero más allá de levantar la copa o no, creo que disfruté mucho estos 45 días difíciles sin ver a la familia. Algunos de los chicos fueron papás y no pudieron estar presentes en el día de los nacimientos de sus hijos que es lo más importante de la vida. Todo ese sacrificio, ese esfuerzo es por el objetivo y ahora estamos ahí de conseguirlo".

Copa América:

"Dibu" Martínez se hizo gigante y Argentina jugará por el título contra Brasil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar