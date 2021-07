Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CAOS DE TRÁNSITO "Las salidas del colegio Dante generan un verdadero caos. Estacionan en doble fila en las calles Luis Costa y aledañas. Nadie controla y el colegio no se hace responsable" escribe Federico.



NOBLEZA OBLIGA "El sábado 3/7 está cuadrilla del Municipio, especialmente el chófer del Minitractor que juntó las ramas en la calle Iriart, entre Vte. López y Necochea.... se lució. Le llevó tiempo, pero quedó todo limpio. NO todas son malas, hay personas que hacen su trabajo con responsabilidad. Muchas gracias" muestra Miriam.

#QuejaVecinal abertura transversal entre las vías, en el acceso a la playa de estacionamiento de la Nueva #CostaneraCampana. No está señalizada, riesgo de rotura de vehículos o caída de motos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/kBT0IqUtrz — Daniel Trila (@dantrila) July 7, 2021 #QuejaVecinal basural frente al tanque de barrio La Josefa. En la esquina de Busso y Félix Fernandez. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/T5c7amkkPg — Daniel Trila (@dantrila) July 7, 2021

7 de Julio de 2021:

Quejas Vecinales

