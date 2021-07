Desde el día de ayer, y en consonancia con el resto de la Provincia, Campana vacuna contra el COVID-19 a mayores de 45 años que no hayan recibido la primera dosis y no cuenten con turno otorgado. El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, aseguró que "estamos cada vez más cerca de otro gran objetivo, y es que no haya un solo campanense que se haya inscripto que no tenga al menos una dosis colocada". La vacunación en Campana da otro importante salto, al anunciarse el inicio de la vacunación libre para mayores de 45 años que aún no tengan la primera dosis y sin la necesidad de obtener un turno. Así lo confirmó el principal referente del PJ-Frente de Todos de nuestra Ciudad, Rubén Romano, quien recorre a diario las postas de vacunación, y trabaja en coordinación con el responsable de la campaña vacunatoria, Leonardo Midón. "Hoy (por ayer Martes) comenzamos a vacunar libremente a mayores de 45, y en algunos días bajaremos a 40 años. Es una excelente noticia, y apuntamos a sumarnos a las ciudades que presentó hoy el Gobernador Axel Kicillof como Municipios Seguros, donde ya se inmunizó a más del 95% de los inscriptos, algo de lo que estamos realmente muy cerca" afirmó el Dr. Romano. En este sentido, Midón explicó que "los mayores de 45 años podrán recibir la primera dosis al presentarse con su DNI en cualquier posta de vacunación, sumándose así a las personas gestantes, mayores de 18 años con enfermedades preexistentes e integrantes de grupos priorizados por trabajar en áreas de la salud, la educación y la seguridad, a los cuales también estamos llegando a través de las postas itinerantes en las plazas barriales. Un gran esfuerzo que realizamos entre todos, ciudadanos, equipo de vacunación, y funcionarios, para dejar atrás esta pandemia". Por último, Romano aseguró que desde el fin de semana se ampliaría nuevamente el rango de convocados para recibir la vacuna sin turno. "Estoy seguro que será un Día de la Independencia muy especial, donde comenzaremos a librarnos del virus que nos somete desde hace más de un año. Estamos cada vez más cerca de otro gran objetivo, y es que no haya un solo campanense que se haya inscripto que no tenga al menos una dosis colocada. Pero es muy importante que mientras seguimos vacunando, hagamos todo lo necesario para evitar nuevos contagios. Mantengamos las medidas de cuidado, para que no sea en vano todo el esfuerzo que estamos realizando", concluyó.

Leonardo Midón, Coordinador de la campaña vacunatoria, participó de los operativos barriales.





Romano dialogó con los vecinos en el lugar.







Romano:

"Comenzamos a vacunar libremente a mayores de 45, y en algunos días bajaremos a 40 años"

