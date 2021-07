Renato Ocampo en Zoom con Miguel Angel Pichetto

P U B L I C



El referente local de "Alternativa Republicana Federal", participó de una reunión nacional organizada el pasado viernes. "La Argentina sale por el lado del trabajo y no de los planes", señaló el ex senador. Durante un conversatorio que convocó a más de 300 referentes políticos, incluyendo al ex gobernador de Misiones Ramón Puertas, la ex diputada Claudia Rucci; Francisco "Chicho" Basile, y Oscar Fontan, ambos cofundadores del partido "Alternativa Republicana Federal"; Renato Ocampo dialogó vía Zoom con ex senador Miguel Angel Pichetto sobre la realidad política y económica de nuestra región. Según explicó Ocampo, Pichetto se refirió a la necesidad de "mantenerse unidos como oposición a fin de tener un contrapeso en el congreso para evitar abusos e ideas peligrosas, como que la propiedad privada es un derecho secundario" y aclaró: "Debemos dar un mensaje firme y claro". Al indicio de su discurso, Pichetto se refirió al aniversario de la muerte del General Perón, mencionando: "Me quedo con el Perón que dijo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, con el Perón de la unidad nacional, con el Perón que decía: gobernar es generar trabajo", y afirmó: "La Argentina sale por el lado del trabajo y no de los planes (…) este es el valor que tenemos que sostener, el mundo del trabajo y de la producción". También, Ocampo destacó que Pichetto señaló que los países que crecen en el mundo "son capitalistas, que a los pobres hay que ayudarlos para que salgan de la pobreza, para que ingresen al mundo laboral, no para que se queden 3 generaciones en el plan social, porque eso no tiene destino, es estratificar la pobreza extrema". En ese sentido, Ocampo mencionó: "La salida es como la pensaron nuestros padres o nuestros abuelos, por el lado del esfuerzo, del trabajo, del mérito, del estudio y que la gente tenga un horizonte vinculado al trabajo por eso hay que hacer cambios estructurales en la Argentina. Como dijo Miguel Ángel durante la reunión, "el único camino para que la Argentina salga adelante es la construcción de un capitalismo nacional, inteligente donde la salida sea por el lado del trabajo, la generación de empleo, de incentivar a los emprendedores, donde ser industrial, empresario, o tener una PyME, sea una persona bien mirada en la Argentina".

El conversatorio tuvo lugar el viernes y convocó a más de 300 referentes del partido liderado por Pichetto.



Renato Ocampo en Zoom con Miguel Angel Pichetto

