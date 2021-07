» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

INMINENTE En Casa Rosada confían en que en los próximos "10 o 12 días" se comiencen a aplicar en la Argentina las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que fueron producidas en el país, en medio de la segunda ola de la pandemia. La noticia se conoció tras un encuentro de funcionarios del Gabinete nacional con el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, en Casa de Gobierno para brindar "detalles de cómo avanza" la producción de las dosis a nivel local. La reunión, que comenzó a las 17:00 y se extendió por casi una hora, fue encabezada por el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. "El Gobierno pidió información al laboratorio de cómo avanza la producción de la vacuna local y qué proyecciones hay a futuro. Fue una reunión de seguimiento del proceso de producción", subrayaron fuentes cercanas a los participantes del encuentro.



GARANTÍAS La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, reconoció que el decreto (DNU) que apunta a destrabar la compra de vacunas de Pfizer y otros laboratorios norteamericanos incluyó las regalías petroleras como garantía pero aseguró que no se trata de la parte que perciben las provincias hidrocarburíferas. Ese detalle del DNU fue advertido y criticado en las últimas horas por Juntos por el Cambio, frente a lo cual Ibarra explicó que "se elimina" de la ley "la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina" pero que "estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias". Al presentarse ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, la funcionaria nacional explicó que "hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso". La redactora del DNU indicó que eso se hizo "por si no responde el fondo de reparación que se creó, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado" y remarcó: "Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001. No hay ningún bien provincial involucrado". COMPENSACIÓN El Gobierno nacional estableció una compensación de $376,65 millones a empresas urbanas de pasajeros del interior del país, debido al impacto económico que generó en el sector la pandemia de coronavirus. Así lo dispuso el Ministerio de Transporte, a cargo de Alexis Guerrera, a través de la resolución 224/2021 publicada en el Boletín Oficial, y por la cual se ordenó el traspaso de los fondos a las empresas de traslado. Dicha resolución consignó la distribución de $375.654.920,09 correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País. También se completó el monto con dinero del Fondo Covid de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, cuyos saldos remanentes están pendientes. COMPLETÓ ESQUEMA El periodista Horacio Verbitsky, a cinco meses de hacer estallar por los aires el escándalo del vacunatorio VIP que le costó el cargo al exministro Ginés González García, recibió la segunda dosis de la Sputnik V en el Centro Islámico de Palermo. Verbitsky contó en la apertura de su programa de radio que recibió "la segunda dosis de la Sputnik V". "Me dieron a elegir dónde quería vacunarme: si en la Sociedad Rural de Palermo o el Centro Islámico. Elegía el Centro Islámico", explicó. Sobre la atención del lugar el periodista se mostró sorprendido: "Nunca vi un grado de eficiencia similar, terminé impresionado. Me dieron turno para las 16.45 y a las 16.40 ya estaba vacunado".

