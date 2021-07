» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Vacaciones de invierno: preocupación en el sector hotelero y gastronómico







Es porque la Provincia de Buenos Aires avisó que no alentará el turismo, aunque tampoco habrá restricciones para moverse dentro del distrito o entre provincias distintas. Los referentes del sector hotelero y gastronómico de la provincia de Buenos Aires recibieron otro baldazo de agua fía cuando la primera plana del Gobierno bonaerense confirmó que, si bien no habrá restricciones para circular, desalentará el turismo durante las vacaciones de invierno que arrancan el lunes 19 de julio. El verdugo fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Gobernación blanqueó que "no estamos fomentando la temporada", es decir que no habrá promoción oficial. "Estamos en desacuerdo con el desaliento de las vacaciones de invierno porque entendemos genera más caos económico para el sector que hace más de un año quiere salir adelante. La gran mayoría del rubro está compuesto por empresas familiares", dijo Rodolfo Parato, vicepresidente tercero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. En rigor, la postura de Bianco está alineada con lo manifestado por el ministro de Turismo y Deportes nacional, Matías Lammens, que ayer también salió a avisar que freezarían las vacaciones de invierno. "Hoy el turismo está permitido pero nosotros no lo vamos a impulsar", sostuvo Lammens. "Teníamos expectativas sobre las vacaciones de invierno: se venía trabajando con el turismo de proximidad, trabajamos muy fuerte en los protocolos y capacitamos al personal. Incluso, nuestro sindicato sale todos los días a controlar los protocolos. Pero tuvimos esta mala noticia", evaluó Nancy Todoroff, secretaria adjunta de Uthgra Mar del Plata. Dicho de otro modo, la decisión del Gobierno bonaerense es no hacer ninguna campaña o promoción oficial para alentar el turismo durante las vacaciones de invierno, pese a que no regirán restricciones para circular en el territorio bonaerense ni entre provincias. "Perdimos 1.400 puestos de trabajo durante 2020. La verdad que de ninguna manera lo podemos tomar bien esta noticia, seguimos sin ayuda real al sector, si bien hay un Repro para los hoteleros no es fácil acceder y hay otra ayuda que tampoco funciona bien, el sector necesita un trabajo muy profundo", reparó Todoroff. Los referentes ven con preocupación aunque se registra una baja de contagios de Coronavirus desde hace seis semanas, con una caída acumulada de 50%, el Gobierno bonaerense no decida apostar a apoyar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus y las restricciones que llevan 15 meses. "Es muy esquizofrénica la postura del Gobierno bonaerense, porque declaran la emergencia y ahora no quieren impulsar las vacaciones de invierno. De repente generan un paquete de medidas y después dicen que no vengan a vacacionar", contrastó el vicepresidente tercero de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Aunque no hay cifras oficiales, algunos relevamientos realizados por distintos actores del sector hablan del cierre de unas 11.800 empresas desde que irrumpió la pandemia de Covid, de las cuales 3.800 bajaron las persianas durante 2021. También afirman que la actividad está en los mismos niveles que hace 40 años. Un escenario realmente sombrío.

Vacaciones de invierno: preocupación en el sector hotelero y gastronómico

