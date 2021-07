» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. 7 de Julio de 2021:

Solicitada en la Edición; ¿Cuándo me ponen la segunda?

Diario La Auténtica Defensa, Campana











Tengo 87 años... Señores: ¿Cuándo me ponen la segunda dosis?



7 de Julio de 2021:

Solicitada en la Edición; ¿Cuándo me ponen la segunda?

Diario La Auténtica Defensa, Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar